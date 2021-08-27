Ремонт дороги по улице Красная сопка ведется с опережением графика работ

Работы на данном участке дороги ведутся с опережением графика. На участке уже уложены 2 слоя асфальтобетона, отремонтирована подпорная стенка и установлены лотки ливневой канализации.

«По улице Красная сопка отремонтирован участок дорожного полотна более пяти тысяч квадратных метров. Работы выполняет подрядчик, который хорошо зарекомендовал себя на ремонте дорог по улицам Владивостокской и Зеркальной. В этом году подрядная организация взялась за ремонт трех участков: по улицам Красная сопка, Океанской и Ленинградской», - рассказал Александр Петренко, руководитель управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Напомним, что в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Петропавловске-Камчатском предстоит отремонтировать 6 объектов. Это участок на ул. Красная сопка от примыкания к федеральной дороге до начала отремонтированного в этом году участка на Сапун-горе – 358 метров дорожного полотна; участок 250 метров на ул. Океанской от остановки «Садовая» до ул. Петропавловское шоссе; участок 1047 метров от остановки «Коммунпроект» до примыкания к улице Набережной; участок длиной 338 метров по ул. Ларина, не вошедший в программу ремонта 2020 года.

Кроме того, отремонтируют дорожный участок по ул. Приморской – от примыкания к пр. Победы до автобусной остановки «Школа № 37» (3313 метров) и дорожный участок на ул. Светлой и Попова – от автобусной остановки «Школа №37» до конечной остановки «Авача» (784 метра).