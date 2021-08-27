Рыбопромышленные предприятия запасают рыбопродукцию для каюров «Берингии»

Несколько десятков тонн лососёвых голов планируют заготовить рыбопромысловые предприятия на западном побережье Камчатки для питомников ездовых собак. Поручение организавать такую работу краевому Министерству рыбного хозяйства дал губернатор региона Владимир Солодов.

«Второй год по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова мы ведём работу по предоставлению рыбопродукции питомникам ездовых собак, принимающих участие в ежегодной гонке на собачьих упряжках “Берингия”. В прошлом году в мероприятии приняли участие предприятия, ведущие промысел на западном побережье Камчатки: “Лойд-Фиш”, “Командор”, “Дельта Фиш ЛТД”, “Зюйд”, Артель “Народы Севера” и Рыболовецкий колхоз им. Ленина. В этом году рыбопромышленники также подключились к этой работе и заготовили определённые объёмы рыбопродукции. Думаю, что несколько десятков тонн рыбьих голов будет предоставлено в распоряжение каюров», — рассказал министр рыбного хозяйства Андрей Здетоветский.

Сейчас предприятия ещё запасают рыбопродукцию в виде лососёвых голов. Хранится она на предприятиях, затем будет распределена между питомниками ездовых собак для прокорма животных.

Напомним, в прошлом году к Владимиру Солодову обратились владельцы питомников ездовых собак, участники гонки «Берингия», с просьбой о помощи в решении проблемы с кормом для питомцев. Дело в том, что питомники по всей Камчатке ежегодно сталкиваются со сложностями в приобретении рыбной продукции: для того, чтобы прокормить ездовых псов, им необходимо от 1,5 до 60 тонн рыбьих голов в зависимости от поголовья.

Губернатор Камчатского края взял вопрос под личный контроль и поручил отраслевому министерству обратиться к рыбопромышленным предприятиям региона с просьбой оказать содействие в предоставлении необходимой рыбной продукции для прокорма ездовых собак. Всего между питомниками было распределено 145 тонн рыбопродукции.