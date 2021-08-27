Молодые ученые Дальнего Востока примут участие в ВЭФ-2021

Молодые ученые Дальнего Востока примут участие в работе VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке. В частности, они выступят на сессии «Советы молодых ученых Дальнего Востока: региональный и федеральный масштаб коммуникаций» в рамках трека «Молодежный ВЭФ».

Дискуссия организована в целях реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, национальных проектов России, Национальной программы развития Дальнего Востока, мероприятий Года науки и технологий в России, научно-образовательной политики России. Инициаторы сессии – Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и Федеральное агентство по делам молодежи.

«Ведущие молодые ученые неоднократно привлекались к работе Петербургского международного экономического форума и Восточного экономического форума. В Год науки и технологий они вносят особый вклад в формирование у граждан страны четкого представления о реализуемых государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий. Проведение сессий с участием молодых ученых в рамках ВЭФ позволит получить обратную связь от участников по существующим проблемам, подсказать им пути решения, а также рассказать о мерах поддержки научной деятельности в России», – сообщил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

Участники сессии обсудят деятельность советов молодых ученых – как на уровне регионального взаимодействия, так и интеграции в федеральные научные инициативы. В повестке дискуссии: обсуждение проблем, возникших в связи с удаленностью ДФО от центральной части страны, сложный характер транспортной доступности научно-образовательных центров ДФО по отношению друг к другу, государственная политика в сфере научной деятельности, лучшие практики молодых ученых России. Кроме того, молодые ученые смогут подробнее ознакомиться с существующей в стране грантовой поддержкой для развития науки и технологий.

В числе выступающих: координатор сообщества советов молодых ученых Дальнего Востока Илья Купряшкин, председатель Совета молодых ученых СВФУ им. М. К. Аммосова Нинель Малышева, и. о. руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронныхисследований НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков, председатель Совета молодых ученых Дальневосточного отделения Российской академии наук Андрей Сущенко, председатель Совета молодых ученых ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» Сергей Тихонов, председатель Совета молодых ученых Забайкальского государственного университета Анна Шапиева. Модератором выступит заместитель председателя Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Андрей Егоров.