Туристическая тропа в районе Мутновского вулкана полностью разрушена – ученые

Ученые Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН оценили обстановку в районе Мутновского вулкана, где в ночь на 18 августа сошел селевой поток. Об этом сообщили директор института, доктор геолого-минералогических наук Алексей Озеров.

«Научные сотрудникиДмитрий Мельников, Дмитрий Кузьмин и Екатерина Волошина провели оценку ситуации в районе Мутновского. Обвалы идут, есть еще висящие блоки, которые будут обрушаться. Обвалы происходят на пути к фумарольным полям и активной воронке. Тропа в каньоне вся разрушена, перекрыта отложениями. Разрушается ледник – в нем появились новые трещины», - рассказал Алексей Озеров.

Он отметил, что нахождение людей на тропе и в целом в районе вулкана сейчас смертельно опасно. «Обвалы не происходят по часам, предсказать, когда случится следующий, невозможно. Кроме того, существует вероятность срыва обломков льда с разрушающегося ледника. Мутновский находится в самом опасном состоянии за всю историю наблюдений», - сказал Алексей Озеров.

Он отметил, что в настоящее время необходимо принять самые строгие меры для закрытия доступа к Мутновскому вулкану.

По его словам, подпрудное озеро начинает просачиваться сквозь обвальный материал - площадь его немного уменьшилась и сейчас составляет 4,6 тысячи квадратных метров.

«По аэрофотосъемке видно, что новые обвальные отложения перекрывают старые. Когда мы там были в течение часа произошло два обвала. Сейчас после дождя скорее всего еще больше обвалилось, потому что вода будет провоцировать новые обвалы неукрепленных пород», - рассказал Дмитрий Мельников.

Ученые Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН ведут непрерывный мониторинг ситуации на Мутновском вулкане.

Мутновский вулкан - один из наиболее активных вулканов Южной Камчатки. Мутновский представляет собой сложную постройку, образованную четырьмя слившимися конусами стратовулканов. Активная воронка размером 440 на 100 м врезана в западную кромку главного кратера. Вулкан находится 70 км к юго-западу от Петропавловска-Камчатского. Последнее его извержение происходило в июле 2013 года, самое раннее из известных извержений датируется 1848 годом.