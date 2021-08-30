Предложения Ирины ЯРОВОЙ вошли в Народную программу

Предложения заместителя Председателя ГД Ирины Яровой вошли в народную программу партии «Единая Россия». Это предложения, касающиеся образования (целевой набор и снижение административной нагрузки на учителей), здравоохранения (единый информационный контур от ФАПа до федерального медицинского учреждения, общая электронная медицинская карта), упрощения получения ряда социально важных государственных услуг (дистанционный формат МСЭ), экологии (создание и обеспечение эффективной системы экологического мониторинга).

«На стратегической сессии по развитию Дальнего Востока мною были даны предложения, поддержанные коллегами и общественными экспертами, и большинство из которых нашло отражение теперь в программе партии: активное использование цифровых технологий в медицине – единый информационный контур от ФАПа до регионального и федерального центра, общая электронная карта пациента. Внедрение дистанционного формата оформления медико-социальных экспертиз – тоже важное предложение, сформированное одним из первых, так как, работая с обращениями граждан, решая в ручном режиме вопросы о необходимости быстрого оформления важных медицинских документов, знаю, какие сложности возникают у людей в трудной жизненной ситуации. Все решения должны максимально помогать человеку. Снижение нагрузки на учителей – один из важнейших аспектов пути развития, по которому, безусловно, необходимо идти дальше. Уже приняты и работают предложенные мною поправки, которые позволяют учителям при желании использовать готовые и одобренные на федеральном уровне программы, планы и графики, освобождая время для воспитательной работы и развития», - подчеркнула вице-спикер ГД.

«Утвержденная партией ее народная программа – общий план и общая стратегия развития. Мы хорошо помним слова Президента, которые ко многому нас обязывают, что каждое наше действие должно быть реальным, что наша ответственность перед людьми - безусловна. Народная программа – это план совместных действий с гражданами нашей большой страны, и конечно, с жителями Камчатского края. Важнейший вопрос - это перспективы молодежи. Поэтому ещё год назад мною подготовлена концепция и сам законопроект о целевом обучении, который теперь отражён в народной программе «Единой России». Также реализация комплексной стратегии безопасности детства - это отражение той большой и совместной работы, которую мы проводили и проводим в рамках Десятилетия детства», - сказала Ирина Яровая.

«Фактор успеха России и каждого человека - это безопасность и устойчивость политической системы как отражение созидательного развития и прогнозируемого горизонта будущего. Поэтому народная программа «Единой России» имеет ключевое значение в реализации важнейших социальных проектов, ориентированных на человека», - уверена Ирина Яровая.