На Камчатке в нескольких районах повысился класс пожарной опасности

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30августа 2021 года в селе Долиновка Мильковского муниципального района и посёлке Козыревск Усть-Камчатского муниципального района показатель пожарной опасности достиг высокого, четвёртого, класса по региональной шкале. Прогнозируется, что явление сохранится до 2 сентября.

Кроме того, в селе Эссо Быстринского муниципального района и посёлке Начики Елизовского муниципального района показатель пожарной опасности достиг третьего класса по региональной шкале.

Напомним, вероятность возникновения природных пожаров и распространения огня на большие площади при установлении повышенных классов опасности значительно возрастает. Так, при высоком (IV) и чрезвычайном (V) классах пожарной опасности возгорание могут спровоцировать транспортные средства, движущиеся по сухой траве, искра, осколки стекла, лежащие в траве, малейшая неосторожность человека при нахождении в лесу.

В связи с этим сохраняется вероятность возникновения происшествий, связанных с природными пожарами, и возгораний на дачных участках, на сельскохозяйственных угодьях.

Спасатели настоятельно рекомендуют населению воздержаться от разведения костров, дымокуров на территориях с высоким показателем пожарной опасности. Членам садоводческих товариществ не следует разводить костры на своих участках во избежание распространения огня на лесные территории. Окурки и спички должны быть полностью погашены в песке, глине, воде или импровизированных подручных металлических или стеклянных емкостях.