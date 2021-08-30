Аварийность на двух опасных участках дорог в Петропавловске будет снижена уже в этом году благодаря инициативе Ирины ЯРОВОЙ

Заместитель Председателя ГД Ирина Яровая организовала помощь Камчатке в решении вопросов безопасности на дорогах: по ее приглашению «дорожный десант» московских специалистов провел комплексный аудит дорожной сети края и подготовил комплексный план для повышения безопасности всех участников дорожного движения.

Во время работы на Камчатке эксперты провели анализ и детализацию ситуации на дорогах края, по итогам подготовили проект решений с пакетом первоочерёдных мер и представили их накануне Ирине Яровой, по инициативе которой был организован данный анализ и непосредственно с ее участием проведена первичная работа по исследованию ситуации на территории Камчатки.

Изначально Ирина Яровая ставила задачи: выстроить новую современную логистику, предусмотреть новые дорожные развязки, чтобы облегчить ситуацию на дорогах, проработать вопросы движения автомобилей не только в городе, но и выезды в направлении Елизово и Вилючинска, увеличить количество зон для пешеходов, дополнительно визуализировать опасные участки дорог учетом погодных особенностей края, завести на Камчатку современные технологии, такие как «Безопасный город», что позволит действовать на опережение и предупреждать дорожные происшествия.

«Моей главной задачей было установить прямые коммуникации между федеральными специалистами и Камчаткой, и я очень благодарна вам, что такие коммуникации выстроены. На первом месте была и остаётся проблема качества организации работы общественного транспорта, поскольку это решающий фактор для разгрузки транспортных потоков, а также для удобства и безопасности пассажиров. Исходя из того, что я просила вас посмотреть на положение в Вилючинске с общественным транспортом, даже через такой быстрый разбор ситуации мы помогли краю выйти сразу на правильное решение в пользу жителей - увеличить количество автобусов, продлить время работы. То есть это, действительно, не сложное, но очень важное для каждого человека решение», - сказала Ирина Яровая.

Специалисты столичного Департамента транспорта по итогам своей работы в Камчатском крае представили Ирине Яровой предложения по повышению безопасности дорожного движения в регионе: выделены 16 проблемных участков в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске.

Эксперты предлагают разделить работу на три этапа. В рамках первоочередных мер на двух участках - пересечении улиц Топоркова и Тушканова, а также на проезжей части в районе Кроноцкой 16, работы по снижению аварийности будут проведены уже в этом году. Это переразметка дорожного полотна согласно рекомендациям специалистов, установка дополнительных знаков, модернизация и установка светофоров. Кроме того, на дороге у Кроноцкой предлагается установить для пешеходов модульный островок безопасности. Выбрана модель, которая уже успешно опробована в условиях снежной хабаровской зимы.

На втором, основном, этапе, который рассчитан на 2022-2023 годы, специалисты предлагают меры по проектированию организации дорожного движения на участке в 45 километров: это моделирование основных проблемных точек, светофорное регулирование, упорядочивание парковочных мест и размещение дополнительных пешеходных переходов.

В рамках третьего этапа, реализация которого запланирована после 2023 года, предложены локальные меры по повышению безопасности на перспективу – реконструкция тротуаров, размещение остановочных пунктов, парковочных карманов и камер. По оценкам специалистов, основными результатами воплощения этих предложений в жизнь станут снижение аварийности на дорогах Камчатки почти на 40%, повышение безопасности движения на пешеходных переходах на 80%.

«Мы договорились с министерством транспорта Камчатского края, что всеми имеющимися инновационными предложениями в части организации дорожного движения мы будем в рабочем порядке обмениваться с ними. На втором этапе реализации наших предложений мы закладываем обсуждение вопроса по организации общественного транспорта. По этой проблеме мы ведем проработку, изучаем работу частных перевозчиков, которые ведут работу на основе контрактов. В связи с тем, что финансирование ограничено, в рамках имеющихся у края средств мы будем давать рекомендации, как этот вопрос разрешить», - отметил заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Евгений Адамов.