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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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Вышла в свет новая книга известного камчатского краеведа Сергея ГАВРИЛОВА

11:30
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Вышла в свет новая книга известного камчатского краеведа Сергея ГАВРИЛОВА

Презентация новой книги известного историка и краеведа Сергея Гаврилова состоялась в четверг в информационно-библиотечном центре «Доступный город» в Петропавловске. Она посвящена малоизвестным страницам истории краевой столицы середины XIX — первой половины XX века.

В 2002 году вышли в свет «Маленькие камчатские истории», однако новое издание гораздо подробнее и содержит множество дополнений.

«С того давнего года некоторые старые истории, втиснутые под новую обложку, перестали быть маленькими, так как в ходе познания накопились и другие сведения о, казалось бы, уже известных событиях. Удалось «закрасить» и некоторые «белые пятна», особенно в части жизнеописаний некоторых выдающихся личностей, некогда обитавших и трудившихся на нашем полуострове. Им посвящён особый раздел, в предыдущей книге отсутствовавший, — «Личность и история». <...> добавлены очерки, вышедшие в разные годы в других изданиях, специально написано несколько совершенно новых, большей частью касающихся истории нашего славного града Петра и Павла», — говорится в обращении автора к читателям в начале книги.

«Я её читал, она очень интересная. Тут несколько основных разделов. Один из них посвящён Василию Завойко и вообще Петропавловской обороне, другой — Акционерному камчатскому обществу. Когда-то у нас Петропавловск заканчивался на четвёртом километре, а вот этот населённый пункт назывался Акоград. Ещё один раздел посвящён взаимоотношениям русских и японцев на Камчатке. Это тоже уникальное повествование, потому что об этом нигде не говорилось. И ещё она посвящена очень известным людям, которые внесли большой вклад в развитие Камчатки», — поделился один из гостей презентации депутат Законодательного собрания Камчатского края от фракции «Единая Россия» Владимир Агеев.

У народного избранника была возможность ознакомиться с книгой заранее. Вместе с краевым депутатом Анатолием Кирносенко и зампредседателя Гордумы Андреем Воровским он пришел поздравить Сергея Гаврилова. Сам автор называет «Камчатские истории» продуктом жизнедеятельности «карантируса», апреля и мая 2020 года.

«Действительно с большим удовольствием, — признался автор, подписывая книгу одному из гостей презентации, – Вы так подпитываете, читатели, что хочется ещё что-то сделать».

Ознакомиться с изданием можно будет в камчатских библиотеках, купить — в сети магазинов «Новая книга». Всего вышли в свет 500 экземпляров. Через полгода макет книги будет доступен на сайте Камчатской краевой научной библиотеки имени С. П. Крашенинникова.

книгапрезентация
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