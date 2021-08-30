Федеральный проект «Историческая память» станет координирующим центром по сохранению и популяризации истории края на Камчатке

Лидер списка партии «Единая Россия» от Камчатского края Владимир Солодов и кандидат в депутаты Законодательного собрания региона Владимир Агеев приняли участие в круглом столе, посвящённом реализации проекта партии «Единая Россия» «Историческая память». В мероприятии также приняли участие руководители общественных и волонтёрских организаций.

«Камчатка активно участвует в федеральном проекте “Истрорическая память”, который реализуется партией “Единая Россия”. Он направлен на увековечивание истории, вовлечение в неё молодёжи и обеспечение достоверности исторических фактов. Для Камчатки этот проект особенно важен, потому что мы по праву можем гордиться нашим прошлым, мы все знаем славные страницы нашей истории, и должны передать это живое знание и священную память молодёжи и подрастающему поколению», — подчеркнул Владимир Солодов.

Проект «Историческая память» призван объединить усилия государства, общественных институтов, частных лиц для восстановления памятников исторического значения и сохранения памяти, связанной с историей Российского государства.

«Мы очень часто говорим, что Камчатка — это уникальный природный уголок, жемчужина нашей страны, но не всегда говорим о значимости полуострова с точки зрения истории для России и Дальнего Востока. Сегодня с нашими общественными организациями мы обсудили то, насколько важно донести нашему подрастающему поколению эту значимость. На протяжении нескольких лет у нас действует проект “Историческая память”, который объединяет многие организации и даёт возможность воплощать в жизнь интересные проекты — “Диктант Победы”, Камчатско-курильская экспедиция и многие другие», — сказал Владимир Агеев.

Координатором проекта на Камчатке является историк, краевед, почетный гражданин г. Петропавловска-Камчатского, заслуженный работник культуры Ирина Витер. Она рассказала, что экспедиционная работа на Камчатке ведётся с 2003 года, к проекту “Единой России” Камчатский край присоединился в 2011 году. За 18 лет удалось проделать огромную работу. Основной акцент был сделан на военной истории, в частности, на сохранении памяти о Курильском десанте, но также и на истории Камчатки.

«Без истории трудно понять многие закономерности, трудно понять, что такое Камчатка. Наш полуостров — это уникальный регион, как в аспекте людей, которые здесь живут, так и в аспекте военных подвигов. Мы стараемся рассказать людям об этом: это и кинопоказы, как документальных, так и художественных фильмов, экспедиции, лекции, выставки, проведение памятных акций и мероприятий. Вся эта работа ведётся для того, чтобы дать людям полное представление о Камчатке», — рассказала Ирина Витер.

Лидер списка партии «Единая Россия» от Камчатского края Владимир Солодов отметил, что Президент РФ поддержал инициативу регионао создании музея Воинской Славы в краевой столице. Сейчас рассматривается возможность его размещения в здании соляного склада бывшего судоремонтного завода «Фреза». Планируется, что часть здания, которую займёт музей, будет отреставрирована.

«Здесь важно, чтобы именно вы приняли участие в формировании концепции музея, — обратился Владимир Солодов к участникам круглого стола. — Сейчас разработкой концепции занимаются, помимо представителей Камчатки, музейные сообщества ряда регионов и Российское военно-историческое общество. Конечно, очень важно не упустить ключевые моменты со стороны края. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить коллег из Приморья, где на днях откроется выставка в честь 280-летия открытия острова Беринга. Она будет представлена во время Восточного экономического форума», — сказал Владимир Солодов.

В ходе обсуждения был поднят вопрос о системности работы по сохранению исторической памяти, общей координации между всеми заинтересованными организациями, в том числе волонтёрскими, патриотическими и общественными.

«Соглашусь, что сейчас у нас нет централизующей роли в том числе в системе образования. Сейчас всё строится на энтузиазме отдельно взятого учителя или директора, а задача должна стоять перед управлением образования каждого муниципалитета. Пока такой системы у нас не выстроено. Например, можно выпустить вкладку для школьных учебников об истории Камчатки, при том, что наши историки и краеведы имеют огромных архив наработанных материалов. Подобных идей много, и, конечно, мы будем их реализовывать. Хочу подчеркнуть огромную работу, которую проводит вице-спикер Госдумы Ирина Анатольевна Яровая. Она оказывает огромную поддержку Камчатско-курильским экспедициям и другим направлениям. Надеюсь, что мы это сотрудничество продолжим», — сказал Владимир Солодов.

«Мы предложили, чтобы таким координирующим центром стал наш федеральный партийный проект “Историческая память”. Все озвученные сегодня предложения мы обязательно соберём и систематизируем, после чего представим органам власти, чтобы сделать всё для того, чтобы наше подрастающее поколение знало историю Камчатки, ценность происходящих здесь событий, славные страницы военной и гражданской истории, которыми мы можем гордиться. Особенно это важно в год 10-летия присвоения Петропавловску-Камчатскому почётного звания “Город воинской Славы”. Именно с сегодняшнего круглого стола мы начинаем работу по созданию единого плана для всех общественных и волонтёрских организаций, органов власти по сохранению исторической памяти. Сегодня прозвучало достаточно много предложений, мы их изучим, чтобы впоследствии в том числе выработать законодательные инициативы», — сказал Владимир Агеев.

Напомним, проект «Историческая память» был поддержан Президентом РФ Владимиром Путиным. В августе этого года в ходе встречи с представителями «Единой России» по обсуждению народной программы партии глава государства подчеркнул, что историческая память важна для нас и наших детей. Ее сохранение будет поддерживаться на государственном уровне.