Серые киты отправились на юг

В экспедиции приняли участие сотрудники особо охраняемой природной территории и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН.

Завершилась очередная экспедиция, целью которой было продолжение мониторинговых исследований морских млекопитающих. На катере заповедника "Анисифор Крупенин" учёные отправились из порта Петропавловска-Камчатского в заповедную бухту Ольга, отмечая все встречи с китообразными и ластоногими.

«По пути мы встретили косаток, белокрылых морских свиней, горбачей, северных морских котиков, каланов, – рассказала Евгения Волкова, научный сотрудник ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник». – Обрадовало большое количество косаток в районе Шипунского полуострова. Мы регулярно наблюдаем здесь представителей рыбоядного экотипа, а вот встреча с более малочисленными и «неуловимыми» плотоядными косатками в бухте Моржовая стала приятной неожиданностью».

В бухте Ольга, которую серые киты долгие годы используют как один из основных кормовых районов, этих морских млекопитающих не оказалось. Понаблюдать за краснокнижными животными участникам экспедиции удалось в заповедной акватории на 5-7 километров южнее.

«Большинство серых китов, которые летом мигрируют вдоль побережья Камчатки, уже отправилось дальше – к берегам Сахалина, чтобы накопить достаточно жировых запасов перед длинным путешествием к местам размножения. Нам удалось сфотографировать 9 особей. По этим снимкам мы проведём сравнительную фотоидентификацию животных с теми, которые уже есть в каталоге серых китов. Впервые встреченные особи будут внесены в базу, которая позволяет отслеживать перемещение уже знакомых животных для дальнейшего мониторинга на всём пути миграции. В водах Сахалина учёты серых китов будут проходить до сентября включительно», – отметил Александр Бурдин, ведущий научный сотрудник Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН.

Исследования серых китов позволяют учёным получить данные об их распределении и численности. Это важно для разработки и совершенствования механизмов сохранения животных и среды их обитания на Дальнем Востоке России в условиях возрастающего антропогенного воздействия. В настоящее время популяция редких морских млекопитающих находится в стабильном состоянии – она насчитывает около 250 особей.

Серый кит – единственный вид семейства серых китов. Занесён в Красные книги МСОП, Российской Федерации и Камчатского края. Серые киты – коренные жители восточной части Тихого океана. Животные зимуют в тёплых лагунах у берегов юга США (Калифорния) и Мексики, а также возможно Японии и Кореи, где происходит спаривание и появляется потомство. В начале весны они отправляются в долгое путешествие к местам летнего нагула – холодным территориальным водам Аляски, Чукотки, Камчатки, Сахалина и Курил, где на мелководье кормятся бентосом (организмами, живущими в придонной части моря или зарывающимися в грунт). В конце осени они поодиночке или небольшими группами отправляются в обратную сторону. Таким образом, в год серые киты преодолевают от 12 до 19 тысяч километров. Ежегодно учёные исследуют морских млекопитающих в акваториях Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского заказника. Наибольшее скопление животных там наблюдается с начала июня до конца июля и в ноябре.