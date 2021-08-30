На Камчатке к выборам-2021 напечатаны все бюллетени

В типографии Петропавловска отпечатаны все бюллетени на выборы в Государственную думу РФ, Законодательное собрание Камчатки и органы местного самоуправления края. Представители Избирательной комиссии региона забрали весь тираж из типографии. Это около миллиона бланков шести разновидностей.

«Каждый избирательный бюллетень имеет высокую степень защиты. Это тангирная сетка разных цветов на разных видах бюллетеней. Мои коллеги в ближайшее время приступят к наклейке специальной марки на бюллетени по выборам депутатов Государственной думы. Кроме того, на всех избирательных бюллетенях будут в обязательном порядке проставляться две подписи членов комиссии, и каждый бюллетень будет заверен печатью участковой избирательной комиссии», – рассказала председатель Избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина.

Процесс печати бюллетеней находился под круглосуточным видеонаблюдением и контролировался членами краевого избиркома. Производство бланков шло неделю, работали все четыре станка типографии.

«Самое трудоемкое – это ручной пересчёт. Все бюллетени подсчитываются вручную. После идёт упаковка, в этот момент печатаются другие бюллетени. То есть процесс не останавливался неделю практически ни на один день», – поделился генеральный директор ООО «Камчатпресс» Виталий Тадля.

Подсчитанные и запечатанные бюллетени хранились на опломбированном складе типографии. После передачи бланков бракованные листы и избыточные экземпляры, а также офсетные полиграфические пластины, с которых производился оттиск тиража, были уничтожены в присутствии представителей краевой избирательной комиссии.

Досрочное голосование на выборах в Государственную думу России, Законодательное собрание Камчатки и органы местного самоуправления стартует уже в понедельник, 29 августа. Оно начнется с отдалённых и труднодоступных районов полуострова.