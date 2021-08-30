Владимир СОЛОДОВ обозначил главные направления для обсуждения на Восточном экономическом форуме

«В этом году при подготовке к мероприятиям ВЭФ прошу сфокусироваться на нескольких наиболее важных моментах. Первое — это уровень бюджетной обеспеченности, сбалансированности бюджета. Я буду модерировать сессию, посвящённую этой теме. Конечно, мы понимаем ключевое значение этого фактора для Камчатского края. Уверен, что успешная постановка наших инициатив на Восточном экономическом форуме будет способствовать повышению наших бюджетных возможностей. Второе — это устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса, в том числе защита интересов рыбопромышленников, которые инвестируют в береговую переработку. Третье — новые возможности, связанные с инвестициями в туризме. Мы видим, что эта тема вызывает большой интерес и у нас есть реальные возможности по привлечению дополнительных средств в эту сферу. Также хочу выделить вопросы транспорта, в частности функционирование дальневосточной авиакомпании, которые будут обсуждаться на форуме, и вопросы доступа к сети интернет. Надеюсь, нам удастся на форуме окончательно определиться со сроками, и соглашения с инвесторами, которые будут заниматься строительством оптоволокна до Оссоры, будут подписаны», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Напомним, в рамках VI Восточного экономического форума власти Камчатского края планируют подписать более 10 соглашений с инвесторами в сферах туризма, гостиничного дела, а также связи, энергетики, образования. Одной из тем обсуждения станет внедрение зеленых стандартов на примере Камчатского края. В частности, речь пойдёт о формировании «зеленого» мышления как важной части «зеленой» экономики.