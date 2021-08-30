Пресечена попытка вывоза браконьерской икры из мест промысла

Так, в ходе досмотра багажного отделения автомобиля Toyota Land Cruiser обнаружены 35 пластиковых коробок с икрой лососевых видов рыб общим весом свыше 37 кг, а 28 августа в ходе досмотра автомобиля Toyota Corolla под задним сиденьем обнаружены три полиэтиленовых мешка с икрой лососевых видов рыб общим весом 108 кг.

Документов на право добычи и транспортировки красного золота водители предоставить не могли. Водные биоресурсы и автотранспорт изъяты и переданы на ответственное хранение. Собранные материалы направлены в полицию в рамках 144-145 УПК РФ для проведения проверки и принятия решения.

Напоминаем, что в 2019 году значительно увеличился размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам. Так за один экземпляр нелегально добытой нерки, независимо от размера и веса, придется заплатить 11575 рублей, чавычи и кижуча – 10635 рублей, кеты – 2009 рублей, горбуши – 961 рубль. Такса для расчета ущерба за 1 кг красной икры составляет 27455 рублей.

В связи с этим браконьеры попадают под уголовную ответственность, если при них будет обнаружено 9 экземпляров нерки, 10 экземпляров чавычи и кижуча или 3,7 кг икры лососевых видов рыб.