Камчатка в порядке
"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
О газете
В Петропавловске-Камчатском 15:17, 30 Августа, понедельник
ночью 13°C
днем 17°C
ветер 2.2 м/с
Завтра 31 Августа
13 ... 19°C
ветер 3.1 м/с
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. Пресечена попытка вывоза браконьерской икры из мест промысла

Пресечена попытка вывоза браконьерской икры из мест промысла

14:05
67
Пресечена попытка вывоза браконьерской икры из мест промысла

Так,  в ходе досмотра багажного отделения автомобиля Toyota Land Cruiser обнаружены 35 пластиковых коробок с икрой лососевых видов рыб общим весом свыше 37 кг, а 28 августа в ходе досмотра автомобиля Toyota Corolla под задним сиденьем обнаружены три полиэтиленовых мешка с икрой лососевых видов рыб общим весом 108 кг.

Документов на право добычи и транспортировки красного золота водители предоставить не могли. Водные биоресурсы и автотранспорт изъяты и переданы на ответственное хранение. Собранные материалы направлены в полицию в рамках 144-145 УПК РФ для проведения проверки и принятия решения.

Напоминаем, что в 2019 году значительно увеличился размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам. Так за один экземпляр нелегально добытой нерки, независимо от размера и веса, придется заплатить 11575 рублей, чавычи и кижуча – 10635 рублей, кеты – 2009 рублей, горбуши – 961 рубль. Такса для расчета ущерба за 1 кг красной икры составляет 27455 рублей.

В связи с этим браконьеры попадают под уголовную ответственность, если при них будет обнаружено 9 экземпляров нерки, 10 экземпляров чавычи и кижуча или 3,7 кг икры лососевых видов рыб.

лососьикрабраконьерство
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Читайте также
Второе дно и бочки из-под соляра – икру из районов промысла на Камчатке вывозят центнерами
Полтора центнера икры пытались вывезти браконьеры из районов промысла на Камчатке
Почти полцентнера нелегальной икры пытались вывезти из района промысла на Камчатке
Полтора центнера икры пытались вывезти браконьеры из района промысла на Камчатке
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.