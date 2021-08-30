Больше 60 процентов сотрудников КамГУ имени Витуса Беринга привились против COVID-19

Постановлением регионального управления Роспотребназдора в Камчатском крае введена обязательная вакцинация против коронавируса сотрудников образовательной сферы. В КамГУ имени Витуса Беринга привилось большинство работников. Об этом сообщил исполняющий обязанности ректора вуза Евгений Меркулов.

«Сегодня требования таковы, что руководители образовательных организаций должны обеспечивать вакцинирование не менее 60 процентов работников с тем, чтобы с учётом переболевших и имеющих иммунитет общий коллективный иммунитет составил около 80 процентов. Я могу сказать, что в университете мы практически достигли этого показателя. На сегодняшний день наш показатель - 77 процентов», — сказал Евгений Меркулов.

Он добавил, что около 20 преподавателей пока находятся за пределами Камчатского края. Часть педагогов - на больничном, при этом неясно, болеют ли они коронавирусной инфекцией.

«Я думаю, что за оставшиеся до 1 сентября дни картина полностью прояснится. Что касается вакцинирования тех сотрудников, у которых нет медицинских отводов, у нас уже достигнуто почти 67 процентов», — отметил исполняющий обязанности ректора.

На федеральном уровне неоднократно обсуждалась вакцинация студентов, однако на сегодняшний день обязательных требований прививать учащихся вузов нет. В целом учебный год начнётся в привычном режиме: с соблюдением строгих санитарных правил. Так, например, торжественная линейка в честь Дня знаний в КамГУ имени Витуса Беринга пройдёт на улице только для студентов первого курса.

«Пока мы готовимся к обычному режиму за исключением одной особенности. Она коснётся только сотрудников, которые по каким-либо своим причинам, убеждениям откажутся от прохождения вакцинации. На сегодняшний день существует позиция, которая выработана на федеральном уровне, о том, что такие сотрудники должны быть отстранены от работы. Мы действительно планируем отстранять от работы отказавшихся от вакцинации работников. Это вынужденная мера, так как мы как руководители образовательных организаций обязаны сохранять здоровье своих сотрудников», — добавил Евгений Меркулов.

Он отметил, что эпидемическая ситуация меняется быстро. Если в оставшиеся дни каникул поступят какие-то новые указания относительно режима работы, в вузе готовы «быстро сориентироваться». Учитывая прошлогодний опыт работы в дистанционном режиме, каких-либо серьёзных проблем с этим не возникнет, уверен глава вуза.