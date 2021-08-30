Малообеспеченные семьи на Камчатке получают социальные выплаты на подготовку к школе

Ежегодная финансовая помощь в размере 2500 рублей на приобретение школьно-письменных принадлежностей выплачивается малообеспеченным семьям Камчатского края. Данный вид финансовой помощи получат около 5 тысяч таких семей, проживающих в регионе. Об этом на оперативном совещании сообщила Виктория Сивак.

Для получения выплаты необходимо обратиться в образовательную организацию, в которой обучается ребёнок. После сбора и предоставления всех необходимых документов финансовая поддержка данной категории граждан будет оказана. Всего в крае насчитывается 6017 детей, которым оказывается социальная поддержка в период получения ими образования в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Ещё одна мера финансовой поддержки семей, «школьная выплата», выплачивается по поручению Президента страны Владимира Путина.

По информации Пенсионного фонда, сумма в размере 10 тысяч рублей получена на 41622 ребенка Камчатского края.

«Эта цифра больше, чем общее количество обучающихся в школах, потому что выплата осуществляется на всех детей в возрасте от 6 до 18 лет. При этом если обучающиеся являются инвалидами, то выплаты назначаются им до 23 лет. Поэтому в этой цифре и школьники, и студенты младших курсов учебных учреждений СПО. Кроме того, выплата была начислена на 3694 будущих первоклассника, поэтому у родителей была возможность подготовить детей к школе», — сказала Виктория Сивак.

Добавим, многодетные семьи Камчатки также получают краевые социальные выплаты на подготовку к школе.

Выплаты в размере 4500 рублей автоматически получат многодетные родители, которые являются получателями ежемесячной социальной выплаты на оплату проезда в общественном транспорте. Весь июль такую поддержку получали семьи, которые оформили выплаты на проезд в общественном транспорте до 1 июля. Весь август средства перечисляют многодетным родителям, обратившимся за назначением ежемесячной социальной выплаты в период с 1 августа. Также на поддержку для подготовки к школе могут рассчитывать родители, которые обратятся за назначением выплаты в последующие месяцы учебного года.

Эта региональная поддержка также оказывается независимо от предоставляемой в 2021 году Правительством РФ выплаты родителям детей-школьников в размере 10 000 рублей.