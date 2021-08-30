Моногоспиталь в камчатской краевой больнице закрыт

«Второго сентября, после помывки и заключительной дезинфекции в краевой больнице, после взятия смывов и получения результатов анализов этих смывов, мы планируем открыть двери терапевтического корпуса краевой больницы для оказания специализированной и высокотехнологичной помощи жителям Камчатского края. Кроме этого, сегодня мы приступаем к плановому оказанию помощи жителям полуострова, в том числе в амбулаторном сегменте», – добавил Андрей Кузьмин.

Глава регионального Минздрава рассказал, что на протяжении последней недели фиксировалось снижение количества заболевших коронавирусной инфекцией в Камчатском крае на 20 %: с 269 на прошлой неделе до 215 человек на сегодняшний день. Количество коек в моногоспиталях сокращено с 520 до 380. На сегодня свободными остаются 94 койки. В среднем за прошедшую неделю было по 24 госпитализации ежедневно, выписывались каждый день в среднем по 26 человек.

«С учётом того, что у нас сейчас будет активизирована амбулаторная помощь, прошу принять превентивные меры по недопущению инфицирования медперсонала. Продумайте, каким образом будут разграничены потоки вакцинированных и тех, кто не вакцинирован. Дополнительные меры безопасности в отношении посетителей поликлиник должны приниматься», – сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Также по результатам доклада главы регионального Минздрава Владимир Солодов дал поручение разработать конкретный план действий по разъяснительной работе в части проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

«Это приоритетная задача на сегодня. Хочу обратить внимание и на необходимость постоянного мониторинга удобства и оперативности проведения процедуры вакцинации. Недопустимо наличие больших очередей, необходимо обеспечить, чтобы лист ожидания в пунктах вакцинации не превышал нескольких дней. Проанализируйте этот вопрос и примите необходимые меры», – добавил глава региона.

Напомним, на территории Камчатского края развёрнуты 38 пунктов вакцинации, из которых 25 – стационарные, 13 – мобильные. Привиться от коронавируса можно во всех поликлиниках региона и в мобильных пунктах вакцинации, которые открыты в том числе в торговых центрах краевой столицы: в ТЦ «Шамса» на 10-м километре на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA» (вход №5) на Комсомольской площади, в торговом центре «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе.

Для вакцинации в торговых центрах при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Записаться на вакцинацию от COVID-19 на Камчатке можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41» либо по телефону горячей линии – 122.

Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Гражданин вправе обратиться в любой прививочный пункт, а также предварительно записаться на определённое время и дату и к оговорённому сроку прийти и сделать прививку.