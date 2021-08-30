Константин БРЫЗГИН: По 43 из 50 детских площадок ведутся активные строительные работы

В ходе еженедельного оперативного совещания глава администрации ПКГО Константин Брызгин доложил о ходе реализации губернаторского проекта «Город для жизни» в частности строительстве детских площадок.

Как сообщил глава администрации ПКГО Константин Брызгин, на сегодня в краевой столице ведутся работы по 43 детским площадкам, на 30 из них ведётся работа по заливке бетонного основания.

«Никаких рисков и опасений, что произойдёт срыв выполнения контрактов, у нас нет. Подрядчик выполняет работы достаточно оперативно. Необходимые материалы, в частности малые архитектурные формы, на сегодня находятся в пути и в скором времени будут доставлены в Петропавловск. Отмечу, что безопасное ударопоглощающее резиновое покрытие на всех детских площадках будет выполнено из местной резиновой крошки. Её производят из переработанных автомобильных покрышек», — сообщил глава ПКГО.

Кроме того, выполняются работы по 28 объектам, реализуемым в рамках проекта «Город для жизни». В краевой столице ведутся дорожные работы, и по 10 объектам работы уже закончены. Также ведётся строительство подъездных путей к новому детскому саду на улице Циолковского и ФОКу «Водник». По этим объектам уже заключены контракты и есть понимание этапов выполнения данных работ.

Добавим, в этом году на территории краевой столицы будет реализован второй этап проекта «Город для жизни» по благоустройству краевой столицы. В рамках запланированных работ во дворах появятся детские площадки. Места размещения и эскизы площадок, наполнение конкретными МАФами осуществлялось при согласовании с жителями.