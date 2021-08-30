Итоги лососёвой путины превзошли прогнозы отраслевой науки

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский в ходе еженедельного оперативного совещания доложил, что ход путины идёт на спад, а общий вылов превысил 420 тысяч тонн.

«Это очень хороший результат, потому что в прогнозах отраслевой науки начала путины мы видели цифру в 360 тысяч тонн. При этом мы могли бы претендовать и на больший результат, если бы не сложности с обеспечением путины транспортным флотом и морской переработкой. Думаю, что этот фактор должен стать предметом оценки, в том числе со стороны Росрыболовства. На старте путины все договорённости наших рыбаков с контрагентами были подтверждены, однако затем они попытались изменить их, чтобы заработать на нашей путине. На мой взгляд, необходимо искать механизмы регулирования таких ситуаций, когда люди фактически монополизируют свои возможности. В рамках действующих механизмов, предусмотренных гражданским законодательством, меры сейчас неэффективны», — отметил Андрей Здетоветский.

Он также добавил, что промысел завершается на реке Озерной. При этом пропуск нерки в Курильское озеро составил более 1,6 миллиона экземпляров. По данным акустики, в реку вошло более 1,9 миллиона экземпляров, что является одним из самых высоких показателей за историю наблюдений заходов.

«В целом у нас хорошие результаты по пропуску на реке Камчатка, в том числе по оценке учтённых на нерестилище производителей, за исключением популяции озера Азабачьего, где мы не наблюдаем очень высоких заходов. Считаю, что решения комиссии по регулированию достигли основных целевых показателей», — подытожил Андрей Здетоветский.

Напомним, в этом году лососёвая путина на Камчатке оказалась удачной. Активность подходов рыбы на восточном побережье уже прекратилась, а рыбопромышленники выполнили установленные показатели по вылову. На западном побережье продолжается вылов горбуши.