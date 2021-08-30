Владимир СОЛОДОВ поручил провести проверки в сфере утилизации рыбных отходов

Накануне в камчатских социальных сетях появилось видео, где грузовик сбрасывает в яму пластиковые контейнеры с икрой в яму. При этом автор видео не указывает ни дату, ни место съёмки.

В ходе еженедельного оперативного совещания Владимир Солодов поручил краевым министерству рыбного хозяйства и министерству природных ресурсов совместно с территориальными управлениями федеральных органов разобраться в ситуации.

«Обращаю внимание на резонансные события, которые активно обсуждаются в публичном пространстве, — уничтожение икры вместе с пластиковыми ящиками. Прошу инициировать проверку по данному факту с привлечением ответственных федеральных органов — Росприроднадзора, Росрыболовства, чтобы удостовериться в корректности утилизации продукции. Если выяснится, что утилизация действительно была проведена без отделения пластика, соответствующие меры должны быть приняты к организации, которая этим занималась. Это недопустимо, поэтому прошу оперативно отреагировать на этот факт», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Напомним, ранее глава региона дал поручение усилить контроль за незаконным сбросом рыбных отходов в отдалённых посёлках Камчатского края, в том числе через оперативное взаимодействие с контролирующими и правоохранительными органами.