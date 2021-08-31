На территории Камчатского края действует один лесной пожар

Пожар был зарегистрирован 27 августа в районе Эссовского участкового лесничества в 88 километрах от поселка Эссо.

«Сегодня пожар действует на территории 8,9 гектаров, прирост за сутки составил 0,4 гектара. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работают 12 человек и вертолет с водосливным устройством. За вчерашний день было произведено 8 спусков воды, а также поставлена емкость с водой для наземного тушения. Вчера был ликвидирован пожар в районе Мутновки, общая площадь горения составила 83,5 гектаров», - сказал заместитель председателя правительства Роман Василевский.

На сегодняшний день особый противопожарный режим действует в Эссовском сельском поселении и на межселенной территории Быстринского муниципального района.

Режим ограничения пребывания граждан в лесах действует в Мильковском, Ключевском, Долиновском, Козыревском, Крапивненском и Быстринском участковых лесничествах.

Пятый, высокий, класс пожарной опасности действует на территории Козыревска, Атласова, Долиновки и Милькова. Четвертый класс пожарной опасности – Эссо, Начики. Третий класс пожарной опасности зафиксирован в Соболеве и Усть-Хайрюзове. Второй класс – Ключи, Усть-Камчатск, Большерецк, Каменское, Корф, Оссора, Тигиль. На остальной территории края - первый класс пожарной опасности.

Отметим, на территории края ведется ежедневное патрулирование пожароопасных районов. Пешее и авиапатрулирование проходят на тех территориях, где класс пожарной опасности достигает 3. Как правило, за день патрульная группа проходит 2 маршрута со средней протяжённостью 260 километров. Раннее обнаружение лесного пожара помогает быстро локализовать очаг возгорания и не дать пожару распространиться на другие территории.