Владимир СОЛОДОВ добивается, чтобы жители отдалённых посёлков наравне с представителями КМНС получали лимиты на вылов рыбы

По поручению губернатора краевое Министерство рыбного хозяйства прорабатывает вопрос определения границ новых рыболовных участков у населённых пунктов, расположенных в Корякском округе, на которых жители, не имеющие подтверждённого статуса КМНС, смогут осуществлять рыболовство в отношении тихоокеанских лососей.

В ходе еженедельного оперативного совещания губернатор Камчатского края Владимир Солодов вновь обратил внимание на проблему обеспечения рыбой жителей северных районов полуострова.

«По итогам путины нам безотлагательно необходимо обсудить несколько вопросов. Главный — это обеспечение рыбой местных жителей. Прошу запланировать до середины сентября круглый стол с представителями коренных малочисленных народов. Большое количество обращений по этой теме поступает. Считаю, что жители северных районов, прожившие на Камчатке всю жизнь, должны иметь прозрачный и понятный механизм доступа к водным биологическим ресурсам не в режиме общего любительского рыболовства, а в режиме получения квот на вылов для собственных нужд с соблюдением требований контроля и прозрачности», — сказал губернатор.

Напомним, жители отдалённых посёлков Камчатского края, которые ежегодно получали квоты на вылов тихоокеанских лососей как коренные, в этом году столкнулись с трудностями. Из-за изменения федерального законодательства, предусматривающего документальное подтверждение принадлежности к КМНС, им было отказано в приеме заявки. Это значит, что в следующем году они не получат своих лимитов. Тогда Владимир Солодов внёс инициативу для устранения правовой несправедливости в Росрыболовство, а также дал поручение краевому Минрыбхозу проработать механизм, благодаря которому жители, не имеющие подтверждённого статуса КМНС, смогут осуществлять рыболовство.