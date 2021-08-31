Более 10 протоколов за различные нарушения оформили в ходе природоохранных рейдов в природном парке «Вулканы Камчатки»

В ходе оперативного совещания заместитель председателя правительства Роман Василевский отметил, что, несмотря на запрет нахождения на землях лесного фонда из-за повышенного класса пожарной опасности, на вулканы едут десятки туристов.

«За прошедшую неделю составлено более 10 протоколов о нарушениях, также инспекторы изъяли на ответственное хранение автомобиль «КАМАЗ», который провозил туристов без разрешения. Материалы по этому факту будут переданы в суд, для того чтобы решить дальнейшую судьбу автомобиля. Хочу отметить, что протоколы за нарушение оформляются не на всех, а только на тех, кто не внял предупреждению. Большое количество туристов было развернуто обратно. Несмотря на то, что территория закрыта в связи с пожарной обстановкой, люди всё равно туда проходят и проезжают. Рейды будут продолжаться», - сказал Роман Василевский.

Так, за минувшие выходные были оформлены протоколы за нарушение запрета нахождения граждан в лесах, нарушение правил природного парка и нарушение правил охоты.

Напомним, режим ограничения пребывания граждан в лесах действует в Мильковском, Ключевском, Долиновском, Козыревском, Крапивненском и Быстринском участковых лесничествах. Режим ограничения вводится в случае высокого класса пожарной опасности.

Добавим, пятый, высокий, класс пожарной опасности действует на территории Козыревска, Атласова, Долиновки и Милькова. Четвертый класс пожарной опасности – Эссо, Начики. Третий класс пожарной опасности зафиксирован в Соболеве и Усть-Хайрюзове. Второй класс – Ключи, Усть-Камчатск, Большерецк, Каменское, Корф, Оссора, Тигиль. На остальной территории края - первый класс пожарной опасности.