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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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  4. Все замечания в новом детском саду в поселке Ключи устранены

Все замечания в новом детском саду в поселке Ключи устранены

08:40
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Все замечания в новом детском саду в поселке Ключи устранены

«По поручению губернатора провели выездное совещание по детскому саду в Ключах. На наш взгляд, все замечания устранены и нет факторов для того, чтобы детский сад не вводить с 1 сентября в эксплуатацию. Окончательное решение о вводе детского сада в эксплуатацию будет получено буквально сегодня. Первого сентября порядка 90 детей пойдут в детский сад. По мере возвращения людей из отпусков количество воспитанников будет увеличиваться», - сказал заместитель председателя правительства Тимофей Смирнов.

На прошлом оперативном совещании глава региона поручил Тимофею Смирнову лично проверить готовность детского сада для приема детей. От жителей поступало много вопросов, связанных с вводом сада в эксплуатацию и нареканиями по его состоянию. В августе в помещении появился конденсат вокруг решеток принудительной вентиляции, возникло скопление воды возле крыльца здания. Для устранения выявленных нарушений в адрес заказчика и подрядчика был направлен соответствующий акт. Представители подрядной организации замечания устранили.

Напомним, строительство детского сада в Ключах стартовало в 2017 году. Подрядчик, выбранный посредством конкурса, не справился с задачей, договор с ним был расторгнут. Строительство возобновилось в 2019 году, а в апреле этого года строители сдали детский сад, после чего начались процедуры по подготовке здания к запуску образовательной деятельности. На сегодняшний день все разрешительные документы получены. Учреждение рассчитано на 200 воспитанников.

детский садэксплуатация
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