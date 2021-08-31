Утечку нефтепродуктов ликвидируют в Авачинской бухте

В микрорайоне Сероглазка произошла утечка нефтепродуктов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Роман Василевский в ходе оперативного совещания.

«На прошлой неделе сотрудники МО РФ установили боновые заграждения, ликвидировали пятно нефтепродуктов в акватории Авачинской бухты. По заявке Росприроднадзора Центром лабораторного анализа и технических измерений по Камчатскому краю были взяты пробы воды для исследований на наличие загрязняющих веществ. Наблюдение за состоянием воды ведется в постоянном режиме, для того чтобы оперативно реагировать на возможный повторный разлив. Предположительно, утечка произошла из трубы, которая находится под дорогой, продолжается поиск протечки. Труба принадлежит министерству обороны», - сказал Роман Василевский.

Как отметили в Росприроднадзоре, сейчас идет разбирательство по данному факту.

«26 августа был произведён осмотр территории города. Установлено, что нефтепродукты поступают в бухту из ливневого коллектора. Был произведён отбор проб. Источник установить на месте не удалось, видимых сливов нефтепродуктов не выявлено. Ведётся расследование, не исключено повреждение трубопроводов военной нефтебазы либо поступление с объектов промышленности или гражданских объектов в этом районе в ливневку», - сказал заместитель руководителя Росприроднадзора Александр Лесин.

Как сообщают инспекторы министерства природы, на сегодняшний день визуально на воде пятен нет. По факту загрязнения проводятся надзорные мероприятия.

«По данному факту проведено надзорное мероприятие, в результате которого факт разлива нефтесодержащих веществ подтвердился, а именно: в районе войсковой части, расположенной в районе улицы Мишенной, обнаружен факт разлива нефтепродуктов на автомобильной дороге со следами замывки данной дороги моющим средством. Присутствует характерный запах нефтепродуктов и чистящих средств. В районе организованного выпуска сточных вод из трубы диаметром 500 мм загрязненная вода попадает в ручей без названия, там обнаружено пятно от нефтепродуктов. Загрязненная вода из ручья через организованный выпуск диаметром 300 мм попадает в Авачинскую бухту», - рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии региона.