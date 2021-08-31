Усилить работу по защите населения от медведей поручил главам муниципалитетов Владимир СОЛОДОВ

В ходе оперативного мероприятия заместитель председателя правительства Роман Василевский доложил итоги проверочных мероприятий.

«По Вашему поручению с ситуацией, связанной с выходом медведей в населённые пункты, были проведены проверки алгоритмов взаимодействия муниципальных образований с населением. Специалисты дозванивались до уполномоченного лица, которое было объявлено на сайте или в другой информационной базе в каждом поселке, и выясняли, каким образом можно связаться с охотником, для того чтобы он мог отреагировать на выход животного в населённые пункты. Обзвонили все муниципалитеты. Были выявлены проблемы в нескольких населенных пунктах: Палане, Крутогоровском, Устьевом, Пахачах, Оссоре и в нескольких поселках Усть-Камчатского района. До этих поселков специалисты не смогли дозвониться, потому сейчас будет проводиться работа с муниципалитетами для того, чтобы все ответственные службы работали и реагировали на необходимом уровне», - сказал Роман Василевский.

Владимир Солодов отметил важность работы служб, особенно когда она касается безопасности населения и поручил главам муниципалитетов в кратчайшие сроки наладить работу.

«После того как закончится массовый ход рыбы, медведи начнут выходить в населённые пункты. Прошу министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа совместно с аппаратом провести работу с главами районов и поселков. Вопрос необходимо держать на постоянном контроле. Прошу тех глав районов, где не обеспечена должная отработка сигналов граждан, соответствующие замечания устранить. Для нас важно, чтобы каждое обращение было отработано, тем более если оно касается безопасности населения», - сказал глава региона.

Напомним, ранее глава региона поручил проработать механизмы регуляции численности диких животных, для того чтобы обеспечить дополнительную безопасность граждан в связи с участившимися выходами медведей в населенные пункты края.