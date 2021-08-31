Сдать два комплекта авторезины за сезон сможет каждый житель Камчатки

Проект по сдаче отработанных автопокрышек на Камчатке должен проводиться на регулярной основе. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов на расширенном оперативном совещании.

«Это очень важный проект, который показал свою эффективность: мы все видим, что город очистили от покрышек. Важно продолжать проект в плановом формате, наша задача – сформировать у жителей привычку к сдаче покрышек», - заявил Владимир Солодов.

Глава региона отметил, что необходимо акцентировать внимание на том, что данный механизм – это не предпринимательская акция, которая нацелена на получение жителями дополнительного источника дохода. В первую очередь это забота об экологии края. Люди должны понимать, что это действенный способ утилизации опасных отходов.

Заместитель председателя правительства Камчатского края Сергей Миронов пояснил, что механизм будет вновь запущен с 1 октября.

«Покрышки предлагаю принимать по утвержденному ранее механизму малыми партиями по принципу «один паспорт – два комплекта» на весь период приема. Стоимость шины составляет порядка 100 рублей. В этом году на запуск проекта потребуется порядка 14 миллионов рублей: 2,9 миллиона рублей - это сумма на компенсацию жителям, еще 11,2 миллиона рублей - выплата за утилизацию. Цена на получаемую продукцию установлена в пределах 40 рублей за килограмм», - рассказал Сергей Миронов.

«Переработка должна вестись планомерно и постоянно. Необходимо выстроить хозяйственный процесс у подрядчика, разобраться, какие меры нужно предпринять, чтобы себестоимость соответствовала итоговой стоимости реализации», - указал Владимир Солодов.

Напомним, прием автомобильных покрышек проводится второй год во исполнение поручения губернатора. За это время сдано более 163 тысяч единиц отработанных автопокрышек, которые относятся к отходам IV класса опасности и перерабатываются в сырьё для изготовления полимерпесчаных изделий.

В этом году резиновую крошку, которую производят в регионе из утилизированных покрышек, используют при обустройстве детских площадок в рамках реализации губернаторского проекта «Город для жизни».