Работа по подъему судов из акватории Авачинской бухты продолжается на Камчатке

46 судов подлежат удалению из акватории Авачинской бухты, об этом сообщил заместитель председателя правительства Сергей Миронов.

«После проведения инвентаризации затонувших судов в акватории Авачинской бухты численность сократилась со 150 до 104. На сегодняшний день вся информация о местах расположения с фотографиями объектов размещена на сайте правительства региона. Сейчас в процессе поднятия 23 судна, подлежат удалению 46 судов в первую очередь и 10 во вторую. За текущий год мы удалили порядка 6 судов, в процессе удаления «Ронд», он поднят, но пока утилизировать его не представляется возможным из-за тонкостей в законодательстве касающихся транспортировки, в сентябре мы урегулируем этот вопрос», - сказал Сергей Миронов.

Также он отметил, что утилизируется еще одно судно, часть обломков уже вывезено на переработку.

«Если возникают какие-то сложности необходимо выходить на федеральный уровень. В случае с Рондом недопустимо, что бы он обратно ушел ко дну, потому вопрос нужно решать быстро. Если есть необходимость, я обращусь к курирующему вице-премьеру, для того чтобы проделанная работа по подъему не была сделана зря и никакие бюрократические проволочки не повлияли на результат», - сказал Владимир Солодов.

Напомним, по поручению заместителя председателя Правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко администрациями субъектов вместе с Минтрансом, Минприроды и Минфином должна быть создана единая база затопленных кораблей, которая будет содержать характеристики объектов, собственников судов и план утилизации объектов. Такой реестр должен вестись без сложных бюрократических процедур, в упрощённом виде. Кроме того, профильным ведомствам поручено создать единую базу наиболее эффективных решений по утилизации судов. Это позволит оптимизировать расходы бюджета и распространить лучший опыт на разные территории.