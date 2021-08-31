Рыбаки благодарят Ирину ЯРОВУЮ за решение проблемы обмена дипломов судоводителей

Первым трем камчатским капитанам благодаря Ирине Яровой вручили дипломы более высокого класса и теперь они смогут работать на судах новой постройки. Вице-спикер Госдумы решила вопрос с профильными ведомствами в пользу камчатских рыбаков, а также организовала торжественное вручение документов в режиме видеоконференции с участием заместителя министра транспорта РФ Александря Пошивая и руководителя Росморречфлота Андрея Лаврищева.

Сейчас судоводителям выданы дипломы о праве работы на судах большей валовой вместимости, а в марте по инициативе Ирины Яровой в России изменят правила обмена дипломов судоводителей, определив в качестве критерия не вместимость, а длину судна. Это позволит судоводителям, которые уже имеют большой стаж, работать на новых судах.

Напомним, что с проблемой замены дипломов для капитанов рыболовецких судов, имеющих значительный стаж плавания на судах дальнего плавания в неограниченных районах, к Ирине Яровой во время ее визита на Камчатку обратился капитан Виктор Федосеев. По старой редакции приказа Минтранса РФ, дипломы судоводителей обмениваются исходя из валовой вместимости судна. Капитаны и штурманы старых судов типа СТР-420 не могут работать на новых судах типа СТР-503, хотя разница в объеме траулеров всего в 50 регистровых тонн, они практически идентичны, работают на одинаковых видах промысла и в одинаковых условиях.

В защиту интересов капитанов Ирина Яровая обратилась к министру транспорта РФ Виталию Савельеву: во взаимодействии с федеральным ведомством вопрос был решен положительно в кратчайшие сроки. Камчатские судоводители СТР-420 получили возможность беспрепятственного обмена диплома для управления судами с валовой вместимостью до 3 тысяч регистровых тонн, как это уже предусмотрено для судоводителей судов СТР-503. А с марта обменивать дипломы будут исходя из длины, а не валовой вместимости судна.

«Вопрос, который мы обсуждаем, интересует не только капитанов, это вопрос системного порядка, он связан и с тем, что сейчас идёт активное обновление флота России. Со стороны Министерства транспорта была проведена большая работа: можно сказать, что в исключительном, эксклюзивном порядке был проведён системный анализ и найдено, на мой взгляд, быстрое и очень правильное решение», - отметила Ирина Яровая.

«Сейчас те капитаны, которые работали у нас в прибрежном плавании, получат дипломы, которые дадут им возможность работать на больших судах. В данном случае благодаря усилиям Ирины Анатольевны Яровой, которая собрала конкретные вопросы от камчатских рыбаков, этот вопрос у нас решён оперативно», - отметил заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай.

«В соответствии с указанием Министерства транспорта РФ Росморречфлот организовал соответствующую работу, что позволило капитанам получить дипломы для управления более высокой категорией судов, которые являются современными и были построены в последнее время. Данная практика касается не только Петропавловска-Камчатского, если эти проблемы будут возникать в других портах, Росморречфлот готов к выполнению этих задач», - подчеркнул глава Росморречфлота Андрей Лаврищев.

«Я очень рада, что во взаимодействии с министром транспорта смогла найти правильное решение для вопроса, который передо мной обозначили камчатские капитаны. Исходя из того, что сегодня стоит большая задача по обновлению флота, у отрасли будут новые возможности для развития и дальнейшего успеха. И, конечно, это вопрос справедливой оценки профессионального опыта и новых возможностей для капитанов», - добавила Ирина Яровая.

Сами капитаны также отмечают, что это знаковое решение, которое позволит сделать большой шаг вперед.

«Огромная благодарность Ирине Анатольевне от меня лично и от всего судоводительского сообщества. Испытываю безграничную благодарность, в первую очередь, естественно, к Ирине Анатольевне, а также ко всем службам, кто провел эту грандиозную и трудную работу по возможности заменить диплом. У меня расширился диапазон возможности работы на более крупных судах. Считаю, что восстановлена справедливость. Потому что и те, и другие суда работают в одинаковых условиях - те же самые шторма, та же самая ледовая обстановка. Если честно, с трудом верилось, что вопрос решится так быстро», сказал капитан РС «Капитан Малякин» Илья Попов.

«Это новая веха, можно сказать. Суть то вопроса в чем: нехватка валовой вместимости, чтобы перепрыгнуть барьер в 500 регистровых тонн, была незначительной, а разница в дипломах огромная. И это не смотря на то, что мы ведем промысел в таких же условиях, как новые суда. Это океаническое рыболовство - за террводами и в эконом зоне. Поэтому, конечно капитаны РСов находились в дискриминационной зоне. И, соответственно, была проблема со специалистами, потому что штурмана, которые приходили работать, быстро уходили - они молодые, им надо расти дипломами. Сейчас, конечно, ситуация в корне меняется. Сделан большой большой шаг вперед. Обращение к Ирине Анатольевне было буквально пол года назад, и уже так быстро мы видим результат. Большая благодарность Ирине Анатольевне. Недаром же у неё слоган: «причалов много, а родной один». Это видно по её делам. Она очень внимательно относится к проблемам не только рыбаков, но и всей Камчатки», - поделился капитан СТР-420 «Путятин» Андрей Трофимов.