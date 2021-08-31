Уже больше 1300 человек осмотрели медики ФМБА, которые работают на Камчатке по инициативе Ирины ЯРОВОЙ

Жители села благодарят Ирину Яровую за возможность у себя дома проверить здоровье у ведущих российских специалистов. В Мильково врачи осмотрели 420 человек. С учётом того, что каждый посещал по несколько врачей, всего выполнено 1604 посещения. Неотложную помощь получили 43 человека.⠀

О диспансеризации жителей глубинки лучшими медиками страны с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой договорилась Ирина Яровая. Благодаря вице-спикеру Госдумы диспансеризация такого высокого уровня проводится на Камчатке впервые. Ранее практически ни одному региону не удавалось привлечь бригады ФМБА для профилактических осмотров населения.⠀

«Сегодня была на приёме у врачей. Все прошло хорошо. Хочу поблагодарить Ирину Яровую за организацию приезда к нам этой бригады», - сказала жительница Мильково Сабина Крючковская.⠀

«Мы благодарим Ирину Анатольевну Яровую за то, что привлекла к нам узких специалистов. Приём был организован на высоком уровне», - сказала поделилась еще одна жительница села Ирина Федорова⠀

«Была на приеме у приезжих врачей. Прошло очень всё хорошо, организовано. Толкучки, очереди не было. К кому хотела попасть, к тому и прошла. Спасибо нашему депутату Ирине Яровой, за такую замечательную возможность пройти диагностику у лучших врачей не выезжая из нашего села», - сказала жительница Мильково Людмила Матвеева.

Сами врачи также отметили, что в селе Мильково были созданы все необходимые условия для их работы.

«Сводная медицинская бригада врачей федерального медико-биологического агентства два дня отработала в селе Мильково. Поездка на Камчатку состоялась благодаря Яровой Ирине Анатольевне, которая решила этот вопрос с главой ФМБА Вероникой Игоревной Скворцовой. В целом мы работаем на Камчатке уже вторую неделю. И хочется отметить, что очень радушно нас принимают в каждом муниципальном образовании. В селе Мильково нашим специалистам очень удобно все организовали. Была заранее проведена запись к врачам. Приезд сводной медицинской бригады обеспечивает большую доступность медицинской помощи в рамках диспансеризации. Наша бригада оснащена современным медицинским оборудованием. Это и электрокардиограф, это аппарат УЗИ, анализатор для маркеров для диагностики и так далее», - поделилась врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории Виктория Маслова.

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Сводный отряд Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) уже приступил к работе в Усть-Большерецке. Всего на сегодняшний день врачами осмотрены свыше 1300 жителей отдалённых сел.