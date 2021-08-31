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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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Уже больше 1300 человек осмотрели медики ФМБА, которые работают на Камчатке по инициативе Ирины ЯРОВОЙ

10:05
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Уже больше 1300 человек осмотрели медики ФМБА, которые работают на Камчатке по инициативе Ирины ЯРОВОЙ

Жители села благодарят Ирину Яровую за возможность у себя дома проверить здоровье у ведущих российских специалистов. В Мильково врачи осмотрели 420 человек. С учётом того, что каждый посещал по несколько врачей, всего выполнено 1604 посещения. Неотложную помощь получили 43 человека.⠀

О диспансеризации жителей глубинки лучшими медиками страны с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой договорилась Ирина Яровая. Благодаря вице-спикеру Госдумы диспансеризация такого высокого уровня проводится на Камчатке впервые. Ранее практически ни одному региону не удавалось привлечь бригады ФМБА для профилактических осмотров населения.⠀

«Сегодня была на приёме у врачей. Все прошло хорошо. Хочу поблагодарить Ирину Яровую за организацию приезда к нам этой бригады», - сказала жительница Мильково Сабина Крючковская.⠀

«Мы благодарим Ирину Анатольевну Яровую за то, что привлекла к нам узких специалистов. Приём был организован на высоком уровне», - сказала поделилась еще одна жительница села Ирина Федорова⠀

«Была на приеме у приезжих врачей. Прошло очень всё хорошо, организовано. Толкучки, очереди не было. К кому хотела попасть, к тому и прошла. Спасибо нашему депутату Ирине Яровой, за такую замечательную возможность пройти диагностику у лучших врачей не выезжая из нашего села», - сказала жительница Мильково Людмила Матвеева.

Сами врачи также отметили, что в селе Мильково были созданы все необходимые условия для их работы.

«Сводная медицинская бригада врачей федерального медико-биологического агентства два дня отработала в селе Мильково. Поездка на Камчатку состоялась благодаря Яровой Ирине Анатольевне, которая решила этот вопрос с главой ФМБА Вероникой Игоревной Скворцовой. В целом мы работаем на Камчатке уже вторую неделю. И хочется отметить, что очень радушно нас принимают в каждом муниципальном образовании. В селе Мильково нашим специалистам очень удобно все организовали. Была заранее проведена запись к врачам. Приезд сводной медицинской бригады обеспечивает большую доступность медицинской помощи в рамках диспансеризации. Наша бригада оснащена современным медицинским оборудованием. Это и электрокардиограф, это аппарат УЗИ, анализатор для маркеров для диагностики и так далее», - поделилась врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории Виктория Маслова.

Сводный отряд Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) уже приступил к работе в Усть-Большерецке. Всего на сегодняшний день врачами осмотрены свыше 1300 жителей отдалённых сел.

Уже больше 1300 человек осмотрели медики ФМБА, которые работают на Камчатке по инициативе Ирины ЯРОВОЙ 0Уже больше 1300 человек осмотрели медики ФМБА, которые работают на Камчатке по инициативе Ирины ЯРОВОЙ 1
ирина яроваяфмба
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