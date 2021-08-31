Галина НАДЬКИНА: Вакцинация — это самый безопасный и доступный выход для каждого во время распространения коронавируса

В детском саду № 1 Петропавловска-Камчатского воспитываются 226 детей и работают чуть более 60 сотрудников. Работники детского учреждения обязаны обеспечивать безопасность детей и сами не должны являться распространителями болезни. Именно поэтому заведующая учреждением Галина Надькина и большая часть сотрудников уже прошли вакцинацию против коронавируса.

Детский сад закрыт на ремонт, некоторые сотрудники находятся в отпусках, но коллектив старается уже сейчас создать иммунную прослойку, чтобы защититься от COVID-19.

«В нашем учреждении работают 62 человека, из которых половина уже прошла вакцинацию против коронавируса. Не прошли процедуру те, у кого есть медотвод из-за хронических заболеваний, кто не так давно переболел COVID-19, а также те, кто находится в декретном отпуске или за пределами края. Мы понимаем, что всё человечество столкнулось с тяжёлым заболеванием. В нашу жизнь уже прочно вошли такие понятия, как самоизоляция, удалёнка, дистанционная работа. Понимая всю масштабность этой ситуации, каждый человек может найти пути решения данной проблемы. Сегодня это вакцинация. Она нужна всем нам, чтобы обезопасить малышей, с которыми мы работаем, их родителей, а также наши семьи. Кроме того, сотрудники не должны представлять угрозу друг для друга из-за распространения заболевания. Вакцинация — это самый безопасный и доступный выход для каждого из ситуации распространения коронавируса», — считает Галина Надькина.

Напомним, на территории Камчатского края развёрнуты 38 пунктов вакцинации, из которых 25 – стационарные, 13 – мобильные. Привиться от коронавируса можно во всех поликлиниках региона и в мобильных пунктах вакцинации, которые открыты в том числе в торговых центрах краевой столицы: в ТЦ «Шамса» на 10-м километре на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA» (вход №5) на Комсомольской площади, в торговом центре «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе.

Для вакцинации в торговых центрах при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Записаться на вакцинацию от COVID-19 на Камчатке можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41» либо по телефону горячей линии – 122.

Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Гражданин вправе обратиться в любой прививочный пункт, а также предварительно записаться на определённое время и дату и к оговорённому сроку прийти и сделать прививку.