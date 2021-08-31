На Камчатке полицейские спасли жизнь мужчине

Жительница Петропавловска-Камчатского обратилась в полицию и сообщила сотрудникам о том, что ее 35-летний сын наносил себе телесные повреждения. После некоторого времени он выгнал ее из квартиры и не впускал обратно.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы - старший лейтенант полиции Алишан Джафаров и сержант полиции Константин Баранов. Поднявшись на пятый этаж, они услышали, что из данной квартиры слышны крики, высказывания о самоубийстве, а также звуки ударов предметов по входной двери.

Старший лейтенант полиции Алишан Джафаров пытался мирно урегулировать ситуацию путем разговора. Однако мужчина в квартире вел себя по-прежнему агрессивно.

Через некоторое время прибыли сотрудники МЧС, которые произвели вскрытие входной двери в квартиру. Полицейские вошли внутрь и увидели, что сын обратившейся в полицию гражданки свешивается из оконного проема, держась руками за раму. Мужчина не желал ни с кем разговаривать, угрожая спрыгнуть вниз.

Незаметно сократив расстояние и выбрав подходящий момент, полицейские схватили его за руки и одежду и смогли вернуть в помещение, предотвратив падение. Прибывшие медики оказали 35-летнему мужчине первую медицинскую помощь, после чего он был госпитализирован в специализированное медицинское учреждение.

Благодаря грамотным и слаженным действиям старшего лейтенанта полиции Алишана Джафарова и сержанта полиции Константина Баранова, удалось избежать трагедии и спасти жизнь человека. Руководством УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому принято решение о поощрении сотрудников полиции.