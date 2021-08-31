На берегу реки Кихчик обнаружен тайник с икрой

Сотрудниками Усть - Большерецкого отдела рыбоохраны совместно с общественными инспекторами в ходе рейдового мероприятия на реке Кихчик был обнаружен тайник, в котором находилось 17 куботейнеров с икрой лососевых видов рыб общим весом 415 кг.

По данному факту возбуждённо административное производство по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ. Материалы дела будут переданы в полицию в рамках 144-145 УПК РФ для проведения проверки и принятия решения. Икра изъята и отправлена на ответственное хранение.

Напоминаем, что в 2019 году значительно увеличился размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам. Так за один экземпляр нелегально добытой нерки, независимо от размера и веса, придется заплатить 11575 рублей, чавычи и кижуча – 10635 рублей, кеты – 2009 рублей, горбуши – 961 рубль. Такса для расчета ущерба за 1 кг красной икры составляет 27455 рублей.

В связи с этим браконьеры попадают под уголовную ответственность, если при них будет обнаружено 9 экземпляров нерки, 10 экземпляров чавычи и кижуча или 3,7 кг икры лососевых видов рыб.