В «Вулканариуме» активисты «Единой России» провели встречу, посвящённую зелёной энергетике

Во встрече в музее вулканов в Петропавловске-Камчатском приняли участие активисты партии «Единая Россия»,– представители туристической отрасли и научно-образовательного центра «Ойкумена», а также сотрудники крупных энергетических компаний края – «Камчатскэнерго» и «Тепло земли». Говорили о «зеленой энергии». Для создания таких энергокомплексов необходимо понимать, где и какое нужно оборудование, а также точный расчёт стоимости проекта.

«В рамках экологического туризма мы обсуждаем много разных проектов, в том числе и проект по созданию научно-образовательного центра «Ойкумена». Он сосредоточен в районе «Золотого гектара» и там планируется создание научно-образовательного центра, где необходимо применять зелёные технологии при создании инфраструктуры. Цель центра стать пилотным проектом, который можно было бы тиражировать на территории Камчатского края во всех муниципальных образованиях»,- рассказала активист партии «Единая Россия», директор компании "ЭкоТревелКлуб" Оксана Герасимова.

Особенность Камчатки в том, что небольшие населенные пункты, туристические базы и глэмпинги разнесены по территории полуострова, и проводить к ним централизованное электроснабжение не имеет смысла. Выход один – искать возможности получения электроэнергии на месте и желательно из возобновляемых источников.

«Мы очень хотим, чтобы это стало возможным для Камчатки и это было не обязанностью, а новым инструментом. За счет этого можно было бы оптимизировать рыбные хозяйства на побережье или крупные дачные хозяйства, туристические комплексы, которые могут не только потреблять энергию стандартным образом, а генерировать её солнцем, ветром, теплом, при этом взаимодействуя друг с другом и перераспределяя её так, чтобы это было выгодно для всех. Для этого требуются законодательные инициативы, и работа не только инженеров, но и законодателей», – отметил активист партии, руководитель проекта «Вулканариум», директор образовательно-научного центра «Ойкумена» Сергей Самойленко

Оксана Герасимова, как и многие жители Камчатки, внесла свои предложения в народную программу «Единой России». Она считает, что у представителей туристического бизнеса есть ряд вопросов, которые требуют решения и системного подхода.

«Если мы говорим про турбизнес, это и законодательство, и создание инфраструктуры, и меры государственной поддержки, и продвижение туристического бизнеса. Это та экосистема, которая даст толчок развитию каждого маленького проекта, каждого конкретного человека, который захочет зайти. Сегодня очень важно, чтобы не только крупные проекты реализовывались, как «Три вулкана», а чтобы каждый мог иметь возможность самореализоваться с учётом своей небольшой идеи, которой должна быть оказана всесторонняя поддержка», – отметила директор компании "ЭкоТревелКлуб".

Как подчеркивают специалисты, для того, чтобы на Камчатку прилетали туристы, очень важно предоставить им современный уровень сервиса. Это касается и общественного питания, и логистики и качества экскурсионных услуг, и не в последнюю очередь, экологичной инфраструктуры.