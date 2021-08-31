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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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Ксения РАЗУВАЕВА: Достичь успеха можно только в том деле, которым вы действительно увлечены

15:55
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Ксения РАЗУВАЕВА: Достичь успеха можно только в том деле, которым вы действительно увлечены

В КГАУ «Дворец молодежи» состоялась встреча руководителя Федерального агентства по делам молодежи с молодым поколением края. На встрече присутствовал губернатор Владимир Солодов.

В начале мероприятия глава Камчатского края представил гостью и выразил уверенность в том, что по итогам сегодняшней встречи у представителей камчатской молодежи появятся новые идеи по поводу того, как развивать регион и делать его тем местом, в котором хочется жить и работать.

На встрече победители всероссийских конкурсов «Большая перемена» и «Твой ход», молодые предприниматели-участники ВЭФ-2021 представили свое видение вопросов развития глобальной экономики и социальной сферы, а также рассказали о том, каким они хотят видеть образование будущего.

Говорили на встрече и о перспективных задачах, стоящих перед Росмолодежью, направлениях деятельности государства в сфере молодежной политики.

«Я получила массу положительных впечатлений от встречи. Все ребята выдвигали конкретные предложения по проектам, которые могут быть реализованы в регионе. По итогам обсуждения темы развития внутреннего туризма с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым принято решение о включении Камчатского края в программу путешествий, в рамках которой победители всероссийских конкурсов смогут побывать на Камчатке», - прокомментировала руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

В завершение встречи Ксения пожелала молодому поколению заниматься только тем делом, которое им нравится, потому что только тогда можно достичь успеха в любом начинании.

«Современное поколение формирует тренды, и, возможно, через несколько лет именно вашими идеями будет гореть вся страна», - отметила Ксения.

Ксения РАЗУВАЕВА: Достичь успеха можно только в том деле, которым вы действительно увлечены 0Ксения РАЗУВАЕВА: Достичь успеха можно только в том деле, которым вы действительно увлечены 1Ксения РАЗУВАЕВА: Достичь успеха можно только в том деле, которым вы действительно увлечены 2Ксения РАЗУВАЕВА: Достичь успеха можно только в том деле, которым вы действительно увлечены 3
молодежьвстречагубернатор
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