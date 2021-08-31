В агентстве ЗАГС и архивного дела Камчатского края подвели промежуточные итоги работы с обращениями граждан

Обращения граждан в основном касались общих вопросов оказания государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния.

«Чаще всего жители обращались по вопросам получения свидетельств или справок в органе ЗАГС. Граждан интересовали вопросы порядка и сроков подачи заявлений о заключении брака. Так, граждан интересовало, можно ли подать заявление, если один из будущих супругов не может явиться лично. По результатам выездных приемов в муниципальные районы Камчатского края чаще всего обращаются с вопросами о внесении национальности в ранее существующие записи актов гражданского состояния или получения правового статуса коренных малочисленных народов Севера. Для нашего региона решение данного вопроса является актуальным, и правительством Камчатского края ему уделяется огромное внимание. В регионе действуют различные меры поддержки для такой категории граждан», — сообщила руководитель агентства ЗАГС и архивного дела Наталия Польшина.

Добавим, для решения задач по обеспечению открытости деятельности исполнительных органов государственной власти в Камчатском крае на постоянной основе проводятся приёмы граждан, прямые эфиры и встречи с населением. Кроме того, в публичном доступе находится информация о работе ИОГВ Камчатского края. Всё это позволяет своевременно решать проблемы граждан и способствует повышению уровня комфорта их проживания в регионе.