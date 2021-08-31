Стартовал приём заявок для участия в конкурсе президентских грантов

С 1 сентября стартует прием заявок на первый конкурс грантов, организуемый Фондом-оператором грантов Президента Российской Федерации в 2022 году. Некоммерческие организации региона могут получить помощь в подготовке заявок на участие в конкурсе.

«Для детального информирования об условиях конкурса и механизмах оказания помощи камчатским НКО при подготовке заявок МинРГО Камчатского края проводит семинар-практикум для НКО в формате zoom-конференции. Семинар пройдет 7 сентября в 16-00 часов. Чтобы получить ссылку на подключение, необходимо пройти предварительную регистрацию, направив информацию об участниках по электронной почте в отдел по работе с НКО и по делам казачества или на общую почту министерства. В первую очередь мы приглашаем те организации, которые не вошли в число победителей краевого конкурса, и молодые НКО, зарегистрированные в статусе юридического лица год назад», — сообщила начальник отдела по работе с некоммерческими организациями и по делам казачества министерства развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края Светлана Артеменко.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 42-47-75, 42-59-86.

Напомним, единый краевой конкурс на предоставление НКО в Камчатском крае субсидий на реализацию социально значимых проектов завершен. Из 50-ти заявителей по результатам экспертной оценки и рассмотрения их конкурсной комиссией победителями определены 26 организаций. Протокол заседания комиссии с приложениями опубликован на сайте конкурса КАМЧАТКА.ГРАНТЫ.РФ, на странице МинРГО Камчатского края в разделе «Финансовая поддержка». Ознакомиться с проектами победителей можно на сайте конкурса с помощью фильтра «Победители».

Конкурс проводился отдельно по каждому направлению, поэтому минимальные баллы для определения победителей устанавливались с учетом количества участников в каждой номинации и запрошенных ими средств на реализацию проекта.