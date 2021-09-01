Как и когда на Камчатку придут модернизированные деньги





Банк России объявил, что готовит к выпуску модернизированные банкноты. По понятным причинам всё, что происходит вокруг наличных денег, каждый из нас всегда принимает близко к сердцу.

Начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Банка России по Камчатскому краю Дмитрий САМСОНОВ готов поделиться информацией о предстоящих мероприятиях и о многом другом, касающемся темы наличных денег на Камчатке.

- Дмитрий Николаевич, в последние десятилетия ничего радикального с наличными деньгами в России не происходило. После срочных обменов старых денег на новые, после изъятия трёх нулей с купюр в ходе деноминации 1998 года люди как-то успокоились, привыкли к деньгам – и вот опять! В чём необходимость выпуска новых денег?

- Дизайн банкнот, которыми мы сейчас пользуемся, разрабатывался в 1990-годах. За эти почти три десятилетия Банк России выпустил 12 модификаций банкнот разных номиналов. В денежном обращении в настоящее время находятся, например, два варианта пятитысячных банкнот, по три вида купюр номиналом 50, 100 и 1000 рублей, а пятисотрублёвых – целых четыре. Так что необходимость модернизации банкнот уже назрела. К тому же с основными тенденциями изменения внешнего вида новых банкнот все мы достаточно хорошо уже знакомы на примере банкнот номиналом 2000 и 200 рублей. Новые бумажные деньги будут выполнены в таком же стиле и будут так же надёжно защищены.

- Правильно я поняла - дизайн двухсотрублёвок и двухтысячных банкнот меняться не будет?

- Да, эти деньги замене не подлежат. Совет директоров Банка России принял решение о выпуске к 2025 году модернизированных банкнот шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей.

- Сейчас на деньгах изображены достопримечательности разных городов: Ярославля, Хабаровска, Санкт-Петербурга. А каким будет основной мотив новых денег?

- Банк России при модернизации банкнот сохраняет городскую тематику. Только теперь лицевую сторону банкнот будут украшать виды столиц федеральных округов, а на оборотной стороне будут представлены достопримечательности федеральных округов.

- А уже известно, какие города будут на новых деньгах?

- Да, такое решение принято. Столица Сибирского федерального округа Новосибирск украсит собой десятирублёвую купюру. На банкноте 50 рублей по-прежнему будет представлен Санкт-Петербург, на сторублёвой сохранится изображение Москвы, на купюре номиналом 500 рублей – Пятигорск, на тысячерублёвой появятся виды Нижнего Новгорода, а на банкноте номиналом 5000 рублей — Екатеринбурга.

- Десятирублёвая банкнота снова возвращается? Вроде бы сообщалось, что её больше нет, и она заменена на монету.

- Десятирублёвая банкнота является законным платежным средством на всей территории Российской Федерации, это значит, что ею можно свободно расплачиваться в любых торгово-сервисных организациях. Другое дело, что из-за быстрого ветшания банкнот номиналом 10 рублей Банк России около десяти лет назад принял решение заменить недолговечные бумажные деньги металлическими – это хоть и дороже, чем печать бумажных денег, но монета – это, по сути, вечные деньги. И ожидалось, что их выпуск снизит организационные и материальные затраты регулятора. Однако, несмотря на долгую «жизнь», монеты чаще оседают на руках у населения. Поэтому их приходится дочеканивать, как раньше приходилось постоянно допечатывать десятирублёвые банкноты.

Ожидается, что с появлением улучшенных по своим свойствам модернизированных банкнот со специальным лаковым покрытием срок жизни 10-рублёвой банкноты будет дольше, и чеканить десятирублёвую монету нужно будет уже в меньших количествах.

- А что это за новые чудесные свойства новых банкнот?

- Все купюры низких номиналов будут покрываться специальным защитным составом, лакироваться, что увеличит срок их службы. Кроме того, планируется улучшить потребительские свойства банкнот, что позволит им иметь более высокую устойчивость к загрязнению и лучше обрабатываться счётно-сортировальными машинами и банкоматами. Они будут более долговечными и более защищёнными от подделок.

- Не стали ли мероприятия по модернизации банкнот ответом на то, что с существующей системой защиты банкнот фальшивомонетчики уже достаточно освоились?

- Комплекс защиты российской валюты сегодня вполне надёжен и отвечает самым высоким требованиям. Но время не стоит на месте. Люди, занимающиеся преступным бизнесом, тоже держат руку на пульсе и пользуются достижениями современных технологий производства и бумажных, и металлических денег. Это один из аргументов в пользу выпуска модернизированных банкнот.

В первом полугодии 2021 года кассиры банковских учреждений, работающих на территории Камчатского края, выявили 29 поддельных российских банкнот достаточно высокого качества. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество фальшивок сократилось более чем в два раза. Среди обнаруженных подделок большинство — фальшивые пятитысячные. А вот двухтысячные банкноты почти не подделывают, а если такие фальшивки и встречаются, то они, как правило, очень низкого качества, что как раз и свидетельствует о более совершенном защитном комплексе новых банкнот.

Тем не менее, мы рекомендуем гражданам быть внимательными при совершении операций с наличностью и проверять бумажные деньги как минимум по трём признакам подлинности. Сделать это самостоятельно можно, используя информацию бесплатного мобильного приложения «Банкноты Банка России». Но если в подлинности банкноты всё же возникают сомнения, обратитесь в кредитную организацию, где её проверят или отправят в Банк России на экспертизу. Она проводится бесплатно.

Индивидуальные предприниматели, руководители торгово-сервисных предприятий Камчатского края могут повысить квалификацию своих сотрудников, работающих с наличными деньгами: для кассовых работников организовано дистанционное обучение на сайте Университета Банка России. В программу курса включено изучение признаков подлинности и платежеспособности. Обучение и итоговое тестирование проводятся бесплатно.

- Когда новые деньги появятся уже в обороте?

- Ожидается, что модифицированные 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей – в 2023 году, 500 рублей – в 2024 году, 10 и 50 рублей – в 2025 году.

- Это значит, людям в банк придётся идти, очереди выстаивать, чтобы деньги обменять?

- В этом нет совершенно никакой необходимости. После выпуска в обращение новых банкнот купюры старого образца будут по-прежнему законным платёжным средством и выходить из денежного обращения они будут постепенно, по мере ветшания. Ожидается, что это произойдёт ближе к 2035 году.

- Интересно, а как происходит процесс изъятия ветхих банкнот и их уничтожение?

- Ветхие банкноты поступают в общей массе денег от клиентов Центрального банка. У нас установлены в кассах специальные машины, которые не только пересчитывают, но и сортируют все поступающие деньги на три категории: «годные», «ветхие» и «сомнительные». Все деньги, которые счётно-сортировальная машина отбраковала как «сомнительные», проходят через руки и глаза кассиров, которые принимают решение о том, в какую категорию отнести эти деньги.

Ну, а в том случае, если и они не смогут определиться, к делу подключается эксперт по исследованию денежных знаков. Его профессионализм, кстати, необходим и в тех случаях, если речь идёт о купюрах, которые люди приносят в банки для обмена, после чего они попадают к нам: обгоревшие, покрашенные, склеенные из разных фрагментов кусочки банкнот, их степень сохранности трудно определить на глаз.

Деньги, признанные ветхими, в оборот больше не поступят. Они отправляются в утиль. В буквальном смысле… идут под нож. На Камчатке ветхие деньги не утилизируют. Ближайшее учреждение, где уничтожаются банкноты, находится в Хабаровске, а с 1 сентября там же будут уничтожаться дефектные монеты. Вот так выглядят деньги, которые ещё вчера были миллионами и миллиардами (демонстрируется брикет утилизированных денег)

- Вы знаете, у меня в кошельке не так много наличных, и я заметила, что со временем их становится всё меньше – теперь ведь практически всюду можно рассчитаться картой или через мобильный банк. Не ждёт ли наличные деньги перспектива исчезновения?

- Анализ операций, совершённых населением Камчатки, показывает, что доля безналичных платежей, действительно, неуклонно растёт, и в 2020 году она впервые превысила объёмы расчётов наличными деньгами. И этот процесс продолжает нарастать: если в первом квартале прошлого года доля безналичных платежей составила 52% на общую сумму более 20 млрд рублей, то по итогам первого квартала на долю безналичных расчётов пришлось уже 58% на сумму около 25 млрд рублей. Об этом можно судить и по параметрам обеспечения банков наличными деньгами. Всего в первом полугодии из касс учреждений Банка России, расположенных на территории края, выдано наличных денег на 37% меньше, чем годом ранее.

Однако не стоит предрекать наличным деньгам печальную судьбу. Наличные сохранят в обозримом будущем значимую роль в экономическом обороте и жизни людей. Они, например, необходимы на отдалённых и труднодоступных территориях – там, где нет доступа в интернет, без них не смогут обойтись люди старшего возраста, сельские жители.

- Тогда, может быть, хотя бы не связываться с монетами? Носить их в бумажниках тяжело, а мелочь 1, 5, 10, да и 50 копеек уже даже и в кассах не принимают. Зачем Банк России продолжает чеканить эти монеты?

- В своё время монет низких номиналов было выпущено в обращение большое количество. В настоящее время монеты от 1 копейки до 50 копеек Банк России не чеканит. Спрос населения на них значительно сократился. Однако эти деньги являются законным платежным средством и обязательны к приёму при осуществлении всех видов платежей и расчётов.

Металлические деньги остаются важной и необходимой частью наличного денежного обращения. На территорию нашего края их ежегодно поступает в весовом выражении до 15 тонн. Но обратно в банковские учреждения, они, как правило, не возвращаются в полном объёме, оседая на руках у населения. Между тем, металлическими деньгами в банковских учреждениях можно оплатить товары и услуги, пополнить счета. Кстати, если монеты вносятся на счёт, то банки их должны принять без комиссии. Если монет у вас скопилось много, то их можно обменять в кредитной организации на банкноты, при этом многие банки также не берут комиссию за проведение таких операций.

- Каких денег сейчас только нет: и наличные, и безналичные. О цифровых рублях уже всё чаще пишут. Но, что ни говори, наличные деньги – рубли – это всё равно как-то надёжно, понятно – это что-то из самого настоящего в нашей жизни! Мы будем внимательно следить за тем, что будет происходить с ними на Камчатке.

Валерия Стычинская