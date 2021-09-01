Смертельные маршруты Камчатки: кто виноват и что делать

С начала года на Камчатке зарегистрировано 13 происшествий с туристами, потребовавшими помощи спасателей. На полуострове пострадали 28 человек, из которых 12 погибли.

Восемь из них стали жертвами крушения вертолёта, 12 августа упавшего в Курильское озеро. Более половины происшествий связано с восхождением на вулканы – Ключевской, Толбачик, Корякский и Авачинский. Там пострадали восемь человек, трое из которых погибли. 17 августа на склоне вулкана Ключевской погибли два альпиниста. Один экстремал сорвался на леднике, когда группа спускалась в базовый лагерь. Его товарищ решил помочь, но сорвался сам и погиб. Прокуратура выяснила, что группу вёл проводник-любитель.

В девяти случаях тургруппы не были зарегистрированы в органах МЧС.

Вулкан Шивелуч пока не попал в печальный список маршрутов, на котором в этом году пострадали люди. Сейчас активность исполина нарастает. Происходят крупные обвалы раскалённого материала с образованием лавин. Учёные предупреждают, что нахождение в районе Шивелуча чрезвычайно опасно для людей. Однако предупреждения не останавливают туристов от посещения вулкана. «Люди приезжают посмотреть на извержение, не осознавая, какому риску себя подвергают. От пирокластического потока невозможно убежать, температура внутри него может достигать 800 градусов Цельсия. Опасность представляют также пепловые выбросы и обвалы» – сказал Юрий Демянчук, сотрудник Ключевской вулканостанции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Мутновский вулкан, который имеет особо охраняемый статус и входит в состав Южно-Камчатского парка, официально закрыт для посещения туристами из-за обвала, перекрывшего часть пешеходной тропы в кратер. Кроме того, там образовалось подпрудное озеро. Вода может в любой момент промыть русло в отложениях пород и устремиться вниз, по пути пешего подъёма в кратер. Несмотря на запрет, один из туроператоров продолжает водить туда экскурсии. Более того – так называемый гид устроил на Мутновском труднообъяснимый эксперимент, ставший достоянием общественности. На видео, распространённом в социальных сетях, девушка, которую за кадром называют гидом, бросает увесистый булыжник в отложения серы в кратере вулкана. Закадровый голос говорит, что «гид проводит эксперимент»…

Безопасность на камчатских турмаршрутах, точнее, её частое отсутствие – предмет тревоги и властей, и природоохранных структур, и, конечно, спасателей, которым летом приходится трудиться без передышки. Беспокойно и добросовестным предпринимателям туриндустрии региона – столь печальная слава им совсем не нужна. Представители этих направлений поделились с журналистами некоторыми выводами и ответили на ряд вопросов по актуальной теме.

Угроза жизни, урон казне

Начальник Камчатского поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» Александр Путятин на примере трагедии на Ключевском вулкане рассказал, какие обстоятельства порой приводят к гибели людей. «Прибыв на место, мы увидели, что группа туристов была сборной, и явного гида мы так и не обнаружили, - поделился спасатель. - Альпинистов в группе не было – скорее, обычные туристы, потому что специальное оборудование для восхождения у них отсутствовало. Это связано с тем, что для многих Ключевской вулкан представляется не очень сложным. И в принципе пешком для нормально подготовленного человека восхождение возможно – при хорошей погоде и качественной экипировке. Но самое важное – наличие гида, который знает, как безопасно преодолеть маршрут. Без такого человека на вулкан лезть не стоит. В этом году погода стояла хорошая, поэтому восхождение не представляло никаких трудностей. Весь снег находится на высоте от 4 тысяч и выше. Тот, что лежал ниже, растаял, и на ледниках стало очень скользко, что и привело к срывам людей. Трагедии поспособствовало и то, что группа удалилась вправо, куда при нормальном гиде никто не уходит, и люди попали на верхушку ледника. Из беседы с участником группы мы поняли, что до вершины они не дошли, срыв случился на высоте около 4200 метров. Из-за того, что группа не была подготовлена, не знала маршрута, по сути – не имела гида, произошла трагедия».

Между тем, неподготовленные туристы и непрофессиональные гиды – это не только угроза жизни и здоровью людей. Министр туризма региона затруднился назвать стоимость лётного часа вертолёта, но сообщил, что ежегодно урон дотационному бюджету Камчатки из-за необходимости проводить поисковые и спасательные операции составляет десятки миллионов рублей.

«А если через три года, когда у нас будет новый аэропорт, туристов станет ещё больше, количество пострадавших вырастет, сотни миллионов у нас будут уходить на спасательные операции. Следовательно, денег в бюджете на создание туристской инфраструктуры не останется. Поэтому перед нами совместно с парком «Вулканы Камчатки» стоит задача выработать правила безопасности, допуска, контроль присутствия на этой территории, чтобы снизить количество несчастных случаев», - сказал Владимир Русанов.

Как не попасть в трагическую статистику

Заместитель исполнительного директора ассоциации туриндустрии Камчатки и председатель общественного экспертного совета по вопросам развития туризма Елена Лассаль предложила несколько лайфхаков, которые позволят обезопасить жизнь и здоровье во время путешествия. Прежде всего, стоит проверить, входит ли выбранный вами организатор туристических услуг в федеральный реестр туроператоров. Он опубликован на сайтах Ростуризма, Министерства туризма края и ассоциации туриндустрии Камчатки. Добросовестные организаторы туров и экскурсий работают на основании путёвки и договора с туристом либо экскурсантом, на котором также должен быть прописан номер данного туроператора. Оплата по договору осуществляется только через официальные реквизиты. Ни в коем случае нельзя переводить средства физическим лицам через мобильные банки, а подобные предложения сразу должны поставить под сомнение легальность деятельности такой организации.

Регистрация экскурсии в МЧС – также незыблемое правило. Водителям оформляется путевой лист, а сопровождающий группу должен иметь при себе список туристов, заверенный руководителем туркомпании. Перед экскурсией организатор обязан провести инструктаж по безопасности и заполнить журнал, где каждый турист и экскурсант должен поставить свою подпись.

«Страхование туристов сейчас не является обязательной нормой, хотя мы неоднократно обращались в федеральный центр с вопросом необходимости введения обязательного страхования, особенно на территориях с суровыми климатическими и географическими условиями. Однако добросовестный туроператор добровольно оформляет страховку на всю группу, в том числе – страховку, покрывающую расходы на эвакуацию вертолётом», - отметила Елена Лассаль.

Отдельный и очень болезненный вопрос: в регионе участились случаи работы не местных гидов и сопровождающих. «Люди приезжают с Алтая, из Ростова-на-Дону, Самары, других территорий, не понимая ни климатических, ни географических особенностей Камчатки, с маршрутами которой знакомы максимум из Википедии, - констатировала председатель общественного экспертного совета по вопросам развития туризма. - К нам поступали жалобы от туристов, которые поднимались на Мутновский вулкан и по темноте спускались обратно, не зная маршрута, переговариваясь между собой по рации и подсвечивая тропинку фонариком. А это место с опасным горным рельефом, вокруг медведи…».

Весной этого года был принят закон об обязательной аттестации экскурсоводов, инструкторов-проводников и переводчиков. В настоящее время на Камчатке аттестовано порядка 40 человек. Елена Лассаль призвала туристов обязательно интересоваться наличием специального образования гидов и сопровождающих, а также подтверждающим аттестацию документом. Она добавила, что на серьёзных восхождениях группу в 5-6 человек должен сопровождать один гид, на менее сложных маршрутах – один гид на 20 человек.

При организации экскурсии с участием автотранспорта юридические лица и ИП вправе привлекать транспортные средства, в том числе категории «Д», где более 8 мест для пассажиров. У исполнителя перевозок должны иметься лицензия и договор, заключённый между заказчиком и транспортной компанией. Также обязательно страхование ответственности перевозчика перед пассажирами.

Наличие у организатора туруслуг всех этих документов не только защитит туриста физически, но и юридически – когда придётся зачем-либо обратиться в суд.

В составе ассоциации туриндустрии Камчатки – более сорока добросовестных туроператоров и средств размещения. А сколько туркомпаний ведут в регионе серый бизнес – этого никто не подсчитывал.

«Туристы всё равно проникают»

Ну, а девушкой-гидом, которая бросила камень в отложение серы в кратере Мутновского вулкана и поломала стенку фумаролы, возможно, заинтересуются правоохранительные органы. Соответствующие заявления с просьбой провести разбирательство и привлечь к ответственности нерадивого сотрудника турсферы Камчатки, уже направлено в полицию, сообщила директор природного парка «Вулканы Камчатки» Любовь Тимофеева.

«После того, как в соцсетях появилось видео, свидетельствующее о том, что, несмотря на запрет, гид всё равно повела группу на вулкан, мы возбудили производство по факту нарушения режима особо охраняемой природной территории по статье 8.39 КоАП РФ. Также мы передали в следственные органы материалы с просьбой провести уголовное расследование по факту выявленных нарушений», - сказала Любовь Тимофеева. В частности, в прокуратуру направлено обращение с просьбой провести проверку по факту недобросовестной рекламы и оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Она добавила, что ещё на прошлой неделе у подножия вулкана были установлены информационные стенды, призывающие туристов соблюдать технику безопасности на исполине, эта же информация распространяется в соцсетях. При этом туристы всё равно проникают на территорию природного парка, несмотря на ограничения. Всего 17 имеющихся инспекторов проконтролировать ситуацию со стихийными туристами не в состоянии.

Поведение девушки-гида, пробившей фумаролу, Любовь Тимофеева назвала недопустимым. «Сложно сказать, какой конкретно урон нанесён действиями девушки, запечатлённой на видео. Чтобы оценить последствия для экосистемы вулкана, нужно время, но наверняка речь идёт о нарушении природного ландшафта. И, конечно, о культуре обращения с природой. Выкладывая подобное видео в соцсетях, человек провоцирует детей и взрослых делать так же», - сказала директор природного парка.

Глава минтуризма края Владимир Русанов завил, что в случае ЧП на вулкане турфирмы, которые повели туда отдыхающих, будут лишаться лицензии.

Последствия трагедии в денежном выражении

Говоря о трагедии с крушением вертолёта на Курильском озере, глава минтуризма региона Владимир Русанов заявил, что камчатские туркомпании несут многомиллионные убытки из-за запрета на полёты авиакомпании «Витязь-Аэро».

«По предварительным оценкам, убытки составляют около 6 миллионов рублей в день. Компании несут убытки из-за того, что сейчас, прежде всего, нет маршрутов в Долину гейзеров и на озеро Курильское», – заявил министр.

По его словам, туркомпании не были застрахованы от этой ситуации, поскольку страховщики не предлагали каких-либо вариантов страхования от таких случаев.

Напомним, «Витязь-Аэро» запретили временно осуществлять пассажирские перевозки (вместе с тем не запрещено выполнять экстренные рейсы по договору с центром медицины катастроф) после того, как 12 августа Ми-8 затонул в Курильском озере, погибли восемь человек. В Росавиации полагают, что существующее состояние авиакомпании «Витязь-Аэро» представляет реальную угрозу как жизни и имуществу лиц, пользующихся услугами авиакомпании, так и имуществу, жизни и здоровью специалистов самой авиакомпании.

О деталях проводимой Росавиацией проверки пока не известно, но участники брифинга назвали пилотов авиакомпании самыми квалифицированными в крае.

«Туроператоры, которые не первый год работают на рынке туруслуг, прежде всего выбирают человека. Мы не всегда разбираемся в технических особенностях. Мы выбираем экипаж, пилотов», – заявила Елена Лассаль.

Она отметила, что, когда поступило предложение на время запрета полётов «Витязь-Аэро» пригласить на Камчатку авиакомпании из других регионов, представители туриндустрии были против.

«Мы понимаем, что пилоты, которые прилетят с Алтая, из Ханты-Мансийска, из Хабаровска, просто не знают ни географических особенностей региона, ни климатических», – добавила Елена Лассаль.

Директор природного парка «Вулканы Камчатки» Любовь Тимофеева рассказала, что «Витязь-Аэро» помогла парку разработать план вертолётных площадок и правила перевозок над природоохранной территорией.

Начальник Камчатского поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» Александр Путятин отметил, что все опасные спасательные операции в горах проводились только с пилотами и бортами «Витязь-Аэро»: «Ни одна другая авиакомпания здесь на такую работу не способна. На Ключевской с пилотами мы работали до высоты 4000-4500 метров и в разных погодных условиях».

Министр туризма края Владимир Русанов предложил учесть, что «Витязь-Аэро» перевозит более сорока тысяч пассажиров в год.

«Понятно, что человеческий фактор есть везде, происшествия есть везде. Но надо учитывать статистику, долю происшествий на число перевозок», – считает глава министерства.

Мария ВЛАДИМИРОВА