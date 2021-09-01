Новые ФОКи, школы, жилые дома: на Камчатке принята Народная программа «Единой России»

На конференции присутствовали делегаты, представляющие 14 местных отделений «Единой России», члены Регионального политического совета, а так же губернатор Камчатского края, лидер регионального списка Партии на выборах в Законодательное собрание Владимир Солодов и сенатор Российской Федерации Борис Невзоров.

К собравшимся с видеопосланием обратилась вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая: «Утвержденная партией ее народная программа – общий план и общая стратегия развития. Мы хорошо помним слова Президента, которые ко многому нас обязывают, что каждое наше действие должно быть реальным, что наша ответственность перед людьми - безусловна. Народная программа – это план совместных действий с гражданами нашей большой страны, и конечно, с жителями Камчатского края.Наши приоритеты – это, конечно, поддержка семей, это создание условий для развития каждого человека, это здоровье, это новое качество медицины и образования, это развитие малых поселков и больших городов».

Главной темой повестки дня было представление и принятие Предвыборной программы регионального отделения партии на выборах депутатов краевого парламента. Для того чтобы прислушаться к голосу каждого жителя Камчатки, больше месяца на полуострове собирали предложения в Народную программу партии. Рассказать о своих идеях, внести инициативы можно было через электронные порталы и лично – на дискуссионных площадках, в общественных приемных, на встречах с представителями партии.

В программе два основных блока – «Благополучие человека» и «Успешный регион». В первый из них вошли разделы «Здоровье людей и доступность медицины», «Социальная защита и помощь», «Образование», «Молодежная политика», «Спорт», «Культура», «Комфортная среда для жизни», «Экология», «Поддержка военнослужащих и членов их семей», во второй «Малое и среднее предпринимательство», «Цифровизация», «Энергетика», «Транспорт» и «Сельское хозяйство».

Каждый из этих разделов был представлен на конференции основными тезисами. Так в Народную программу вошли такие пункты, как строительство нового аэропортового комплекса, расширение мер социальной поддержки, возведение новых физкультурно-оздоровительных комплексов и домов культуры, введение новых программ по расселению из ветхого и аварийного жилья, увеличение финансирования благоустройства общественных и дворовых территорий, ускорение развития аэропортовой системы и многое другое. По своей сути это проект развития всего Камчатского края.

«Я увидел множество вещей, над которыми мы уже работаем. Есть и новые предложения, которые, безусловно, нам предстоит реализовать. Очень важно, что партия становится действенным механизмом, который помогает нам, руководителям органов государственной власти, отраслевым кураторам, органам местного самоуправления, настроить реальный деятельный диалог с людьми. Прошу продолжить эту работу и впредь», – отметил в своем выступлении Владимир Солодов.

Куратор направлений «Здоровье людей и доступность медицины» и «Социальная защита и помощь» Ирина Унтилова считает, что образование и здравоохранение –это те сферы жизни, которые волнуют всех, независимо от занятий, возраста и интересов.

«На Камчатке уже созданы сегодня определённые системы, но тем не менее, нам нужно строить новые школы, больницы, ФАПы, детские сады. Нам нужно делать хорошие ремонты, чтобы были условия для получения медицинских услуг и для получения качественного образования. Нам нужно внедрять новое оборудование, потому что оно позволит изменить качество получаемых знаний и медицинской помощи», – сказала Ирина Унтилова.

Вопросы транспорта волнуют депутата Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа Павла Сайдачакова. Его предложение в Народную программу касаются и улучшения комфорта пассажирских перевозок, и покупки новых автобусов, и установки новых павильонов на остановках.

«У нас было много жалоб от жителей города, что не все остановки оснащены павильонами. Погодные условия часто бывают плохими, и когда людям негде укрыться, это недоразумение. Кроме того, мы считаем, что те остановки, где находятся конечные станции, откуда дети отправляются на занятия, должны быть полностью освещены, как и переходы к ним», – внес свои предложения Павел Сайдачаков.

Одним из самых эмоциональных выступлений на конференции стало представление раздела «Спорт». «Любите ли вы спорт, так, как люблю его я?», – спросила у присутствующих известная спортсменка, восьмикратная чемпионка мира по самбо, участница Олимпиады в Атланте, заслуженный мастер спорта России, депутат Законодательного собрания Светлана Галянт.

Она заявила, что сейчас физкультурой и спортом занимается треть жителей Камчатки, и задача ближайшего времени – довести это число не менее чем до 55 %. Для этого необходимо разработать типовые решения для строительства сооружений для занятий физкультурой и спортом, обеспечить включение в федеральные программы и софинансирование из федерального бюджета строительства центра экстремальных видов спорта в Петропавловске-Камчатском, Дворца единоборств на месте бывшего кинотеатра «Горизонт», строительство зданий спортивных школ, а самим спортсменам обеспечить субсидирование перелетов на соревнования и выступления.

Основатель музея «Вулканариум» и руководитель проекта «Ойкумена» Сергей Самойленко представил раздел «Экология», где основной темой было сбережение и расширение естественных природных комплексов, экологических услуг территории и уникальных биологических ресурсов края на фоне развития Камчатки.

Его личное предложение в программу партии – создание экологических троп. «Основная цель – нужно, чтобы экологическое мышление стало частью жизни каждой семьи. Чтобы в каждой семье и дети, и родители понимали, что у нас есть возможность размышлять о значимости края, значимости экологии просто на выходных, не просто гуляя где-то, а гуляя так, чтобы эта информация стала частью досуга. Экотропа это целая технология, которая разрабатывается уже несколько лет в России и за рубежом. Мы очень хотим, чтобы у горожан была возможность по-настоящему полюбить природу, чтобы мы сделали её удобной для общения», – сказал Сергей Самойленко.

За принятие Народной программы все участники Конференции Камчатского регионального отделения «Единой России» проголосовали единогласно.

«Задачи, которые мы поставили, непростые, но реальны к исполнению. Партия не ставит невыполнимых задач, не даёт неисполнимые обещания, поэтому наша программа основывалась на тех реальных моментах и задачах, которые перед нами ставит жители Камчатского края, – подчеркнула секретарь Камчатского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктория Сивак.

Народная программа партии станет основой программы, с которой партия «Единая Россия» выходит на выборы в Законодательное собрание Камчатского края. Выборы пройдут с 17 по 19 сентября.