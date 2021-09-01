По договорённости с Ириной ЯРОВОЙ «Росатом» возьмёт шефство над одной из камчатских школ

Депутат договорилась об открытии на Камчатке атомкласса, а также о целевом обучении выпускников и повышении квалификации учителей в МГУ и Российского экономического университета имени Плеханова. Атомкласс с финансовой поддержкой госкорпорации «Росатом» будет открыт на базе одной из региональных школ.

«На Камчатке уникальный педагогический потенциал и очень талантливые дети. Своей задачей вижу помогать системе образования полуострова, открывая новые возможности. Поэтому на федеральном уровне я работаю над тем, чтобы создавать всё новые и новые договорные взаимодействия с серьёзными партнёрами в лице высших учебных заведений. Открытие Сеченовского предуниверсария - это была моя первая инициатива в этом вопросе, сейчас я делаю новый шаг. Мною достигнута договорённость с «Росатомом». Они готовы на конкурсной основе выбрать ту школу и те классы, которые получат полную и организационную и материально-техническую поддержку «Росатома». Учителя смогут пройти переподготовку, а наши ребята смогут обучаться по специализированным программам, в том числе, с перспективой будущей работы в отрасли «Росатома», - сказала Ирина Яровая.

Она уточнила, что учебное учреждение для участия в проекте «Школа Росатома» госкорпорация будет выбирать по конкурсу - предъявляются очень высокие требования к квалификации педагогического коллектива и организации учебного процесса.

Проект «Школа Росатома» — это масштабная инициатива по развитию систем образования. Сегодня в программе участвует 21 город — более 240 школ и свыше 130 тысяч учеников. «Школа Росатома» оказывает финансовую и учебно-методическую помощь учебным заведениям высокого образовательного уровня, особенно в области физико-математической подготовки.

Кроме того, Ирина Яровая договорилась о взаимодействии с Российским экономическим университетом имени Плеханова и МГУ.

«С академией Пленханова мы договорились, что создадим разные формы сотрудничества, в том числе, организуем модули повышения квалификации для камчатских учителей и будем взаимодействовать по линии целевого набора выпускников. Также сегодня у меня есть прекрасное взаимодействие с ректором МГУ Виктором Садовничим. Раньше Камчатка никогда не направляла выпускников по целевому набору на медицинские факультеты Московского государственного университета, хотя, это считается одним из лучших уровней подготовки. Мы с Виктором Анатольевичем договорились о том, что МГУ готовы поработать с Камчаткой по этому направлению, а также по помощи нашим педагогам, которые работают в старших классах с углубленным изучением биологии, химии и физики. Очень рада, что сегодня смогу дать возможность и камчатским школьникам, и камчатским учителям выйти на новый интересный и очень перспективной уровень», - сказала Ирина Яровая.

Напомним, Ирина Яровая в своей работе уделяет приоритетное внимание развитию системы образования. По её инициативе в законодательство приняты поправки о снижении административной нагрузки на учителей. Также депутат является автором закона о бесплатном питании в начальной школе, о качественном и безопасном питании в детских учреждениях. По инициативе Ирины Яровой Минпросвещения России возрождён журнал «Семья и школа». Первый номер издания уже вышел.

«Моя инициатива была поддержана министром Сергеем Кравцовым, и это решение уже состоялось. И, поскольку я инициатор, ко мне обратились с просьбой помочь с концептуальным наполнением издания. Мною уже проведена первая встреча с главным редактором. Вообще семья и школа - это самая главная фундаментальная основа России. Школа - это уникальный социальный институт, который даёт объединение ребят, наполняет их смыслами, традициями, умением взаимодействовать, открывает мир знаний. И, конечно, семья и школа должны быть союзниками. Очень важно эту традицию союза, взаимодействия, доверия, доброжелательности, помощи, уважения соединить в главное - в интересную, содержательную жизненную перспективу для самих ребятишек. Поэтому журнал "Семья и школа" должен стать таким новым хорошим содержательным, как говорят теперь уже, коммуникатором - помощником для учителей и для молодых родителей, в поиске правильных ответов на вопросы, которые их интересуют», - сказала Ирина Яровая.