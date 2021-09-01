72 жителя краевого центра пострадали от действий кибермошенников в августе текущего года

В августе текущего года в г. Петропавловске-Камчатском сотрудниками полиции зарегистрировано 72 факта совершения дистанционных мошенничеств и краж с банковских карт граждан. Общая сумма ущерба составила без малого 24 миллиона рублей.

Самая распространенная схема совершения преступлений с использованием ITT-технологий – звонки от мошенников, представляющихся сотрудниками банковской сферы, правоохранительных органов. Под предлогом предотвращения хищения денежных средств злоумышленники выясняют банковские реквизиты и коды доступа и несанкционированно списывают денежные средства со счетов граждан.

Также часто жертвами дистанционных мошенников становятся граждане, желающие получить дополнительный заработок в интернете на инвестициях.

Немало обманутых заявителей лишились своих денежных средств при покупке-продаже различных товаров и услуг в социальных-сетях и интернет-магазинах. Стоит отметить, что в последнее время участились случаи мошеннических действий при продаже авиамилей через фишинговые интернет-сайты (сайты-двойники).

В нескольких случаев случаях злоумышленники воспользовались утраченными или похищенными банковскими картами.

В сети злоумышленников угодили граждане разного рода профессий и возрастов. Анализ статистики показал, что граждане в возрасте 25-40 лет наиболее подвержены обману со стороны мошенников, представляющихся сотрудниками банков. А граждане от 40 до 60 лет теряют свои денежные средства, переводя их лжеброкерам, в надежде получить доход от инвестиций.

Так, на прошлой неделе в полицию обратилась 57-летняя горожанка, которая лишилась денежных средств, надеясь заработать на инвестициях в крупную нефтегазовую компанию. Откликнувшись на интернет-рекламу, женщина перешла по ссылкам и зарегистрировалась на сайте, на котором оставила свои контактные данные. После чего с ней связался человек, представившийся консультантом и впоследствии убедивший женщину вложить денежные средства. В результате в течении месяца потерпевшая совершила 13 транзакций на указанные злоумышленниками счета, лишившись в общей сложности более 2,5 миллионов рублей. Для этих целей горожанка оформила пять кредитов в банке.

Уважаемые жители Камчатского края! Помните, что необходимо соблюдать меры безопасности:

- не совершать по просьбе незнакомых лиц операции по карте;

- не сообщать пароли, приходящие посредством смс-банкинга;

- не сообщать наименование банка, клиентом которого вы являетесь, номер карты, CVC-код, указанный на оборотной стороне банковской карты;

- не соглашаться на предоплату при покупке/продаже товара через интернет-объявления, если не уверены в продавце.

Все операции для защиты карты настоящие сотрудники банка выполняют самостоятельно, без участия держателя карты.