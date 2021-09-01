Исправительные учреждения Камчатки готовятся к выставке-ярмарке «Елизовская осень – 2021»

Выставка-ярмарка камчатских производителей и работников сельского хозяйства «Елизовская осень – 2021» пройдёт 11 и 12 сентября в районном центре.

В ней также примут участие все исправительные колонии региона. Посетителям представят сувенирную продукцию, изготовленную осуждёнными, а также организуют экспозицию изделий из дерева и металла. Кроме того, гости ярмарки смогут по доступной цене приобрести вакуумированные овощи.

Большую выставку готовит женская исправительная колония. Центр трудовой адаптации осуждённых учреждения привезёт на продажу полутора- и двуспальное постельное бельё, детские пелёнки, подушки, полотенца, одеяла, а также костюмы для охоты и рыбалки. Вся продукция изготовлена отбывающими наказание женщинами, трудоустроенными на швейном производстве.