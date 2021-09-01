Авиакомпания ООО «Витязь-Аэро» устранила все недостатки, указанные Росавиацией

«На сегодня наша авиакомпания устранила все недочеты и недостатки, указанные Росавиацией. Соответствующая документация подготовлена и сегодня, 1 сентября, будет направлена в ведомство. Надеюсь, что Росавиация в ближайшее время рассмотрит отчет об устранении недостатков и примет решение о снятии ограничений на коммерческие перевозки пассажиров «Витязь-Аэро», - рассказал генеральный директор предприятия Виктор Сиротин.

Виктор Сиротин напомнил, что на данный момент все пассажирские и коммерческие перелёты приостановлены.

«Пассажиров и туристов мы не перевозим, парк авиакомпании выполняет работу только по авиации общего назначения, перевозке больных и оказанию скорой санитарной помощи с использованием вертолета. Наша авиакомпания не сдаёт в аренду вертолеты другим авиакомпаниям, пока выполняем только ту работу, которая нам разрешена сертификатом эксплуатанта», - пояснил Виктор Сиротин.

Отметим, компания работает в регионе 10 лет и является крупнейшим перевозчиком. В год «Витязь-Аэро» перевозит более 40 тысяч пассажиров по территории Камчатского края.

Напомним, авиакомпания приостановила пассажирские перевозки в межмуниципальном сообщении и перевозки туристических групп в соответствии с решением Росавиации (приказ Росавиации от 13.08.2021 НР 584). Действие сертификата эксплуатанта авиакомпании было ограничено после крушения вертолета Ми-8 на Курильском озере, в результате которого погибли 8 человек, еще восемь: два члена экипажа и шесть пассажиров - выбрались из вертолета и были спасены инспекторами кордона.