Дополнительные места для рыбалки включены в перечень рыболовных участков на Камчатке

В Министерстве рыбного хозяйства создана комиссия по определению границ рыболовных участков. В этом году уже состоялось восемь заседаний, в ходе которых рассмотрено 14 обращений граждан, юридических лиц, муниципальных органов власти по определению границ новых рыболовных участков или их изменения.

«По результатам работы комиссии в перечень было включено три участка для традиционного рыболовства в Пенжинском и Тигильском районах, три - для любительского рыболовства на реке Тигиль и в морской акватории рядом с селом Тиличики. На днях ожидаем выхода постановления правительства о включении в перечень трёх промышленных участков в Пенжинском районе. Там практически отсутствует промышленное рыболовство, а места лова помогут создать новые рабочие места. Также на согласовании в Росрыболовстве находятся три участка на реках Радуга и Еловка, озере Харчинском. Обращение по определению границ и включению указанных рыболовных участков поступило от администрации Усть-Камчатского муниципального района. Они будут предназначены для развития туристической инфраструктуры района, там будет осуществляться любительская и спортивная рыбалка», — рассказал референт Министерства рыбного хозяйства Павел Буряк.

Также ведётся работа по определению границ участков, закреплённых за пользователями. В силу изменения законодательства они не были включены в перечень рыболовных участков ранее.

«Сейчас есть три вида пользования участками: традиционное, промышленное и любительское или спортивное рыболовство. По каждому виду проводится конкурс среди пользователей на разных условиях. Например, участки традиционного рыболовства получают общины КМНС, не внося плату за них. Пользователи производят выдачу путёвок на вылов рыбы на закреплённом за ними рыболовном участке. В среднем участок выдаётся в пользование на 20 лет. Этого периода достаточно, чтобы развить инфраструктуру участка. У нас есть хорошие примеры в отношении любительского рыболовства, когда пользователи строят гостиницы, пирсы и другую инфраструктуру», — сказал Павел Буряк.

Он также отметил, что пользователи рыболовных участков помогают в сохранении водных биоресурсов. В последние пять лет на Камчатке стали появляться так называемые смешанные бригады по охране рек, куда входят как представители Росрыболовства, так и сами пользователи.

Добавим, сегодня в Камчатском крае существует 969 рыболовных участков. Все они закреплены за пользователями на основании конкурсов, проведённых Росрыболовством. 626 предназначены для осуществления промышленного рыболовства, 233 - для традиционного рыболовства, 110 - для организации любительского рыболовства.