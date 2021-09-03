Владимир СОЛОДОВ предложил выровнять показатель бюджетной обеспеченности регионов Дальнего Востока

Бюджеты субъектов ДФО не имеют ресурсов на дополнительные инвестиции в инфраструктуру и на расширение мер по стимулированию экономического развития, так как уровень подушевых расходов на эти направления в ряде территорий в разы ниже среднероссийского уровня.

Об этом губернатор Камчатского края заявил в ходе сессии ВЭФ «Бюджетная справедливость. Кому на Руси жить хорошо?», где он выступил в качестве модератора.

Ключевой проблемой глава региона назвал низкую бюджетную обеспеченность регионов.

«10 из 11 субъектов, входящих в состав ДФО, имеют бюджетную обеспеченность меньше 1, а 4 из 11 субъектов – меньше 0,7. Это означает, что основную долю занимают первоочередные расходы, например, в Камчатском крае - это 92%, а в Еврейской автономной области - 97% от расходов бюджета. Это значит, что регионы по большому счету лишены «бюджета развития» и реализуют «бюджет выживания», — подчеркнул Владимир Солодов.

Ситуацию усугубляет накопленное колоссальное отставание по уровню развития социальной инфраструктуры. Указанные диспропорции оказывают значительное влияние на темпы социально-экономического развития регионов, полноту и качество предоставляемых бюджетных услуг, что сказывается на качестве жизни и приводит к оттоку населения.

«Поэтому важнейшая задача — опережающие инвестиции в социальную сферу за счет устранения сформированных диспропорций бюджетного выравнивания. Однако, несмотря на приоритет Дальнего Востока в части инвестиций, доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионам Дальнего Востока постепенно падает с 2010 года с 30% до 23% в общем объеме дотаций по Российской Федерации. В результате мы имеем, например, в Камчатском крае самые высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, износ социальной сферы. Например, в Магадане по аварийным школам среднероссийский уровень превышен более чем в 5 раз, доля аварийных домов культуры в Забайкалье выше среднероссийского в 2,5 раза. В Камчатском крае, с учетом корректировки на Индекс бюджетных расходов (5,059), подушевые расходы консолидированного бюджета составляют лишь 73,0 тыс. рублей на 1 человека, что в 1,7 раза меньше среднероссийского уровня. Даже по методологии Минфина России бюджетная обеспеченность Камчатского края на 2021 год составляет 0,702, что в 1,3 раза меньше среднего показателя по субъектам Российской Федерации и в 4,2 раза меньше максимального значения — Москвы», — сказал Владимир Солодов.

Он отметил, что для преодоления сложившего отставания по развитию инфраструктуры, по доступности и качеству предоставления социальных услуг и для повышения возможности регионов участвовать в решении задач опережающего развития необходимо существенно повысить доходы бюджетов дальневосточных субъектов РФ.

«Во-первых, необходимо поэтапно выровнять показатель бюджетной обеспеченности, достигая 0,9 с 2022 года и 1,0 - на 2024 год. При устранении диспропорций в системе выравнивания бюджетной обеспеченности будет обеспечено реальное опережающее развитие социальной сферы. Во-вторых, необходимо выполнить на практике поручение Президента Российской Федерации относительно объема софинансирования капитального строительства, в частности по нацпроектам. При нормативном уровне софинансирования по национальным проектам 98 %, например, в Амурской области фактический уровень софинансирования строительства школ составил 65%, на Камчатке – не менее 50%. Это связано с некорректным расчетом нормативов стоимости стройки. И последнее — необходимо устранить имеющееся искажение внутри расчетов бюджетной обеспеченности. Прежде всего, это касается более полного учета особенностей регионов, влияющих на удорожание стоимости предоставления бюджетных услуг», — подытожил губернатор Камчатского края.