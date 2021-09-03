Полезную добавку Омега-3 – детям Дальнего Востока

Президент РФ рекомендовал дальневосточным регионам последовать примеру Камчатки по обеспечению детей Омега-3.

В ходе совещания, прошедшего в рамках Восточного экономического форума, Президент РФ Владимир Путин уделил особое внимание развитию промышленности на Камчатке.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, который накануне побывал с рабочим визитом в Камчатском крае, доложил о перспективах развития судостроения и судоремонта в регионе, а также отметил высокотехнологичный завод Тымлатского рыбокомбината по производству Омега-3.



«Мы запускаем проект по предоставлению Омега-3 всем дошкольникам и школьникам младших классов. Этому примеру Президент рекомендовал последовать всем дальневосточным субъектам. Коллеги уже активно интересуются продукцией завода и возможностью тиражирования этого решения», — прокомментировал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Напомним, в августе на Камчатке стартовал проект «Растём здоровыми» по обеспечению детей пищевой добавкой Омега-3. Больше 30 тысяч детей региона бесплатно получат ценный рыбный жир в рамках реализации проекта правительства Камчатского края.