Авиаперелёты во Владивосток и Хабаровск с Камчатки будут включены в маршрутную сеть дальневосточной авиакомпании

На совещании, которое провёл Президент РФ Владимир Путин в рамках ВЭФ-2021, обсуждался ход запуска дальневосточной авиакомпании. Глава государства подчеркнул, что авиакомпания должна быть нацелена именно на те маршруты, которые востребованы у жителей.

В свою очередь Владимир Солодов предложил учесть в маршрутной сети компании два дополнительных направления из Петропавловска-Камчатского: во Владивосток и Хабаровск.

«Это наиболее популярные среди жителей Камчатского края маршруты. Рейсы включены в список маршрутов, и уверен, что те средства, которые подтвердил сегодня Минфин России и Президент, пойдут в том числе на снижение стоимости по этим направлениям. Сейчас стоимость составляет 13500 рублей в одну сторону. Кратное снижение должно быть достигнуто», — сказал Владимир Солодов.

Напомним, ранее в Камчатском крае было принято федеральное постановление, которое предусматривало снижение стоимости авиабилетов по таким направлениям, как Петропавловск-Камчатский – Южно-Сахалинск, Магадан, Анадырь.