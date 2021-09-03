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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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На севере Камчатского края стартовал отопительный сезон

12:10
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На севере Камчатского края стартовал отопительный сезон

С 1 сентября стало теплее в домах четырёх муниципальных образований Карагинского района.

«С 1 сентября 2021 начался отопительный сезон в поселке Оссора, сёлах Карага, Кострома и Ивашка. В соответствии с постановлением главы села Тымлат новый отопительный сезон начнется с 5 сентября», - рассказал и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Исмет Меметов.

В селе Никольском Алеутского муниципального округа отопительный период круглогодичный. Там уже провели профилактические работы, котельные отключались на период не более двух недель.

«В остальных муниципальных образованиях края продолжается подготовка к отопительному сезону, выполняются соответствующие мероприятия. Работы ведутся согласно графику», - сказал и.о. министра ЖКХ и энергетики Исмет Меметов.

Напомним, решение о начале теплоснабжения муниципалитеты принимают исходя из среднесуточной температуры воздуха. Отопительный сезон начинается после того, как температура воздуха продержится на отметке 8 градусов тепла и ниже в течение пяти дней. В то же время в случае поступления неблагоприятного прогноза погоды отопительный сезон может быть начат раньше указанного периода.

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