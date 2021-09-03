Владимир ПУТИН поручил автоматически выделять субсидии на льготные авиаперевозки в ДФО

Президент отметил, что необходимо увеличить число рейсов со льготными авиабилетами между Дальним Востоком и центральной Россией.

Российские власти должны создать систему, которая позволит каждый год автоматически выделять субсидии на льготные перевозки с Дальнего Востока. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое проводится на полях Восточного экономического форума.

Он подчеркнул, что вопрос субсидируемых авиабилетов нужно держать на постоянном контроле. Путин также обратил внимание на то, что ежегодно профильное министерство "с боем" получает субсидии на льготные авиаперевозки из ДФО.

"Все граждане РФ - все мы проживаем в одной стране. И нам нужно, безусловно, обеспечить связанность территории и свободное передвижение граждан страны по ее регионам. Поэтому нужно создать систему автоматического субсидирования", - распорядился глава государства, добавив, что льготные билеты должны быть доступны для жителей всех дальневосточных регионов в течение всего года.

Он попросил Минфин, Минтранс РФ и другие профильные ведомства "подумать над этим и предложить решение". "Ничего сложного здесь нет. Нужно продумать такую систему, которая бы автоматом соответствующим регионам выдавала бы поддержку на те мероприятия, о которых я сейчас говорил", - подчеркнул Путин.

По его словам, речь идет об "очень важном, чувствительном для людей вопросе". "Льготные авиабилеты должны быть доступны для жителей всех дальневосточных регионов в течение всего календарного года", - сказал Путин.

Для этого, продолжил глава государства, необходимо увеличить количество рейсов, особенно в периоды высокой нагрузки.

Он подчеркнул, что нужно повысить транспортную связанность регионов Дальнего Востока между собой, а также расширять сеть маршрутов внутри регионов, обновлять авиапарк на этих рейсах. "Сейчас такая работа разворачивается, нужно максимально нарастить ее темпы, и главное - нужно с результатом для людей все это делать", - заметил Путин.

Путин назвал недопустимым, что в ряде регионов были сбои с льготными авиабилетами на полеты между Дальним Востоком и европейской Россией.

Единая дальневосточная авиакомпания, созданная на базе сахалинской "Авроры", будет обслуживать свыше 530 маршрутов к 2025 году. "До конца года компания освоит 20 новых межрегиональных маршрутов. А до 2025 г. общее количество маршрутов, которые будет обслуживать "Аврора", должно превысить 530", - сказал глава государства.

Единая дальневосточная авиакомпания должна предлагать билеты по цене, доступной для людей, а также учитывать мнение граждан при выборе маршрутов. "Обращаю внимание: самолеты должны летать по тем направлениям, которые нужны гражданам. При этом важно, чтобы цена авиабилетов была, что называется, подъемной для людей", - сказал он, говоря о работе единой дальневосточной авиакомпании.

Покупательная способность тех, кто эту услугу получает, должна соответствовать стоимости билета, подчеркнул Путин.