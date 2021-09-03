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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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  4. Юрий ТРУТНЕВ попросил обеспечить выход ДФО на среднероссийский уровень бюджетной обеспеченности

Юрий ТРУТНЕВ попросил обеспечить выход ДФО на среднероссийский уровень бюджетной обеспеченности

23:15
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Юрий ТРУТНЕВ попросил обеспечить выход ДФО на среднероссийский уровень бюджетной обеспеченности

По словам вице-премьера, 10 из 11 субъектов имеют уровень обеспеченности ниже среднего по России.

Большинство регионов Дальнего Востока имеют уровень бюджетной обеспеченности ниже среднероссийского, что сдерживает повышение качества жизни в этой части страны. Исправить ситуацию можно с помощью механизма межбюджетного выравнивания, заявил в четверг вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Основной причиной, которая сдерживает улучшение качества жизни дальневосточников, является низкая бюджетная обеспеченность регионов. 10 из 11 субъектов имеют уровень обеспеченности ниже среднего по России, а четыре субъекта - ЕАО, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Бурятия - имеют уровень бюджетной обеспеченности ниже минимального", - сказал он на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

"Прошу вас поручить министерству финансов в рамках механизма межбюджетного выравнивания обеспечить поэтапный выход субъектов РФ, расположенных на Дальнем Востоке, на уровень не ниже среднероссийского", - добавил Трутнев, обращаясь к президенту Владимиру Путину.

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